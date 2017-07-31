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31 Temmuz 2017 Pazartesi 07:08

Abbas, İsrail’den İzin Almamak İçin Yurt Dışına Çıkmayacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylar üzerine ilişkileri askıya aldığı İsrail’den izin almamak için sağlık kontrolü kapsamında yurt dışına çıkmayacağı belirtildi.

Abbas, İsrail'den İzin Almamak İçin Yurt Dışına Çıkmayacak
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FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI ABBAS'IN DANIŞMANI ŞAAS:“BAŞKAN ABBAS, İSRAİL’İN MESCİD-İ AKSA’DAKİ UYGULAMALARI ÜZERİNE İLİŞKİLERİ ASKIYA ALMASI NEDENİYLE FİLİSTİN’DEN ÇIKMAYACAK”

Kudüs, 31 Temmuz 17 (.): Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylar üzerine ilişkileri askıya aldığı İsrail’den izin almamak için sağlık kontrolü kapsamında yurt dışına çıkmayacağı belirtildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın Dışişleri ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Danışmanı Nebil Şaas AA muhabirine, “Başkan Abbas, İsrail’in Mescid-i Aksa’daki uygulamaları üzerine ilişkileri askıya alması nedeniyle Filistin’den çıkmayacak.” dedi.

Abbas’ın İsrail ile ilişkileri belirsiz bir süre için dondurduğuna dikkati çeken Şaas, “Filistin Yönetimi, bu askıya alınmış ilişkileri aktifleştirmek için acele etmeyecektir. Kararlarında değişiklik yapma konusunda da gerekli incelemeleri yapacaktır. Ancak biz halkımızın hapis hayatı yaşamasını da istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Şaas, Abbas’ın sağlık kontrolü yaptırma ihtiyacı duyduğunu belirterek, “İşgal altındaki Batı Şeria’dan yurt dışına gitmek, İsrail’in iznine tabidir. Başkan Abbas da sağlık kontrolünü Ramallah’ta yaptırmayı tercih etti. Sağlık durumu iyi ve her zamanki işlerine devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Abbas’ın yurt dışına çıkışının İsrail ile koordinasyon çerçevesinde gerçekleştiğine vurgu yapan Şaas, “Aynı sebepten Başkan Abbas Batı Şeria dışına çıkmayacak.” dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, rutin sağlık kontrolünü dün Ramallah’taki Arap İstişari Hastanesi’nde yaptırmıştı.

Abbas, 21 Temmuz'da "Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler kalkana kadar İsrail ile tüm ilişkileri askıya aldıklarını" açıklamıştı.

(AA/ID/HA)

 

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