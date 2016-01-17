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Abbas'tan "Uluslararası Barış Konferansı" Çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile yaşanan siyasi süreçte gelinen tıkanıklığın sona erdirilmesi için uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Abbas'tan "Uluslararası Barış Konferansı" Çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile yaşanan siyasi süreçte gelinen tıkanıklığın sona erdirilmesi için uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

17 Ocak 2016 Pazar 15:17
Abbas'tan "Uluslararası Barış Konferansı" Çağrısı
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 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile yaşanan siyasi süreçte gelinen tıkanıklığın sona erdirilmesi için "uluslararası barış konferansı düzenlenmesi" çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Abbas, Hindistan Dışişleri Bakanı Suşma Svara’yı Ramallah’taki ofisinde kabul etti. İkilinin Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeleri görüştüğü ifade edilen haberde, Abbas'ın İsrail ile yaşanan siyasi süreçte gelinen tıkanıklığın sona erdirilmesi için uluslararası barış konferansı düzenlenmesi gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

İsrail-Filistin çekişmesinin sona erdirilmesi için uluslararası mekanizma oluşturulması talebinde bulunan Abbas, Filistin meselesinin bölge ve dünyada yaşanan çatışmaların ana nedenlerinden biri olduğunu ve 1967 sınırları içinde başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasının bölge ve dünya barışı için son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Hindistan Dışişleri Bakanı Svara da ülkesinin Ortadoğu barış sürecinde iki devletli çözümden yana olduğunu belirtti. Svara ayrıca Hindistan'ın Filistin halkına yönelik ekonomik ve siyasi desteğinin süreceğini ifade etti.

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