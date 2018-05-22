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Abbas'ın hastanede çekilen fotoğrafları yayımlandı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın (82) pazar gününden bu yana tedavi gördüğü hastanede çekilen fotoğrafları yayımlandı.

Abbas'ın hastanede çekilen fotoğrafları yayımlandı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın (82) pazar gününden bu yana tedavi gördüğü hastanede çekilen fotoğrafları yayımlandı.

22 Mayıs 2018 Salı 06:21
Abbas'ın hastanede çekilen fotoğrafları yayımlandı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın (82) pazar gününden bu yana tedavi gördüğü hastanede çekilen fotoğrafları yayımlandı.

Filistin devlet televizyonunun haberinde, Ramallah'taki El-İstisari hastanesinde pazar gününden bu yana tedavi gören Abbas'a ait bir fotoğraf paylaşıldı.

Fotoğraf karesinde Abbas'ın, hastane koridorunda, iki arkadaşı, oğulları ve sağlık durumunu kontrol eden doktorlarla gülümseyerek yürüdüğü görülüyor.

Haberde, Abbas'ın iyileştiği ve sağlık durumunda önemli gelişmeler kaydedildiği belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde ise Abbas'ın yerel "El-Hayat el-Cedide" gazetesini okuduğu pozuna yerildi.

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Haberde, İstisari Hastanesi Tıbbi Direktörü Said Sarahane, Abbas'ın tedaviye derhal cevap verdiğini ve iyileştiğini bildirdi.

Sarahane, Filistin Devlet Başkanı'nın akciğerinin sağ bölümünde iltihaplanma tanısı konulmasının ardından gerekli tedavinin yapıldığını ve sağlığının önemli ölçüde iyileştiğini dile getirdi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, son bir hafta içinde üçüncü kez olmak üzere pazar günü yüksek ateş nedeniyle İstisari hastanesine yatmış, bazı kalp testlerinden geçirilmişti.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları bulunan Mahmud Abbas, 14 Mayıs'ta kulağından basit bir operasyon geçirmek üzere Ramallah'taki bir başka hastaneye yatırılmış, taburcu olduktan iki gün sonra da kontrole gitmişti.

Abbas, şubat ayındaki ABD ziyareti sırasında da Baltimore kentindeki bir hastanede sağlık kontrolünden geçmişti.

Son Güncelleme: 22.05.2018 09:25
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