Abbas: “Ahed Et-Temimi Filistin direnişinin sembolüdür“

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bugün serbest bırakılan Ahed et-Temimi'nin, bağımsız Filistin devletinin ve direnişinin sembolü olduğunu belirtti.



Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre Abbas, Temimi ve annesi Neriman'ı Ramallah'taki başkanlık ofisinde kabul etti.



Abbas, burada yaptığı açıklamada, "Barışçıl halk direnişi, işgalcilerin kibrine karşı koymak ve barbarlığını dünyaya göstermek için en iyi silahtır." ifadelerini kullandı.



"Ahed et-Temimi, Filistin direnişinin sembolüdür" diyen Abbas, Temimi, Nebi Salih beldesi sakinleri ve tüm Filistin halkının sergilediği barışçıl halk direnişinin, "Filistin halkının topraklarına bağlı kalacağının kanıtı olduğunu" dile getirdi.



İsrail'in bu sabah serbest bıraktığı Ahed et-Temimi ve annesi Neriman Abbas görüşme öncesi eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.



Temimi, burada yaptığı açıklamada, "İsrail hapishanelerinde hala tutuklu Filistinli kadınların bulunması nedeniyle sevincinin eksik kaldığını" ifade etti.



İsrail yönetimi, 8 ay hapis cezasına çarptırılan Ahed et-Temimi ve annesini bu sabah serbest bırakmıştı.



Temimi, serbest bırakılmasının ardından gazetecilere yaptığı ilk açıklamada, "Filistin halkı işgal bitene kadar direnişe devam edecek." demişti.



NE OLMUŞTU?



İsrail askerleri, Temimi'yi 19 Aralık 2017'de Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı. Annesi Neriman'ın da kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmıştı.



İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed'in, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlandığı belirtiliyor.



"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.



Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.



