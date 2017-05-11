Ab'ye 63 Bin Çocuk Sığınmacı Başvurdu

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelere geçen yıl 63 bin 300 refakatsiz çocuk sığınmacının uluslararası koruma için başvurduğu bildirildi.

EUROSTAT, GEÇEN YIL 63 BİN 300 REFAKATSİZ ÇOCUK SIĞINMACININ ULUSLARARASI KORUMA İÇİN AB'YE BAŞVURDUĞUNU AÇIKLADI

Brüksel, 11 Mayıs 17 (.): Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelere geçen yıl 63 bin 300 refakatsiz çocuk sığınmacının uluslararası koruma için başvurduğu bildirildi.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine göre, AB'ye sığınma talebinde bulunan refakatsiz çocuk sayısı, geçen yıl 2015'e göre üçte bir oranında düştü.

AB ülkelerine geçen yıl da 63 bin 300 refakatsiz çocuk sığınmacı uluslararası koruma için başvurdu.

Bu çoçukların yüzde 89'u erkek. Yaş ortalamasına bakıldığında da başvuran çocuk sığınmacıların yüzde 68'i 16-17 yaşlarında. Başvuru yapanların yüzde 38'ini Afganlar, yüzde 19'unu da Suriyeliler oluşturuyor.

AB'ye 2008-2013 yıllarında ortalama 12 bin refakatsiz çocuk sığınmacı başvuruda bulunurken, bu rakam 2015'te 96 bin 500 ile rekor seviyesine çıkmıştı.

EN FAZLA BAŞVURU ALMANYA'YA

Eurostat verilerine göre, refakatsiz çocuk sığınmacıların ilk tercihi Almanya. Almanya'yı İtalya, Avusturya ve İngiltere takip ediyor.

Sığınmacı çocukların yarısından fazlası Slovenya ve İtalya'da bulunuyor. 18 yaşından küçük refakatsiz çocuk sığınmacılar, AB'ye sığınma talebinde bulunan sığınmacıların yüzde 16'sını oluşturuyor.

(AA/TUĞ/HA)