Brüksel, 26 Nisan 18 (.): Avrupa Birliği (AB), Facebook, Twitter ve Google gibi sanal platformlardan temmuz ayına kadar yalan habere karşı ortak kurallar belirlemelerini istedi.

AB Komisyonu, sosyal medyada kasıtlı olarak yanlış bilgilendirmeye yönelik yeni tedbirlerini açıkladı.

Buna göre, özellikle siyasi reklamları ve sponsorlu içerikleri şeffaflaştırmak ve sınırlandırmak üzere Facebook, Twitter ve Google gibi sanal platformlar temmuz ayına kadar uygulayacakları ortak kuralları belirleyecek.

Söz konusu dijital platformların hazırlayacakları kurallar ekim ayına kadar ölçülebilir etki ortaya koymadığı takdirde AB Komisyonu konuyla ilgili düzenleme hazırlayacak.

Avrupa\'da sanal platformlarda yer alan bilgilerin doğruluğunu kontrol edecek bağımsız grup kurulacak.

Eğitimciler, medya okur yazarlığını artırmak üzere etkinlikler düzenleyecek.Üye ülkelerde yapılacak seçimlere yönelik gerçekleştirilebilecek siber saldırılara karşı dayanıklılık artırılacak.

Geçen haftalarda, Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, seçimleri etkilemek için kullandığına dair suçlamalar, krize yol açmıştı.

(AA/GÖZ/GUR)