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Ab Venezuela\'ya Yaptırımları Uzattı

Brüksel, 6 Kasım 18 : Avrupa Birliği (AB), ülkedeki mevcut gelişmeler ışığında Venezuela\'ya silah ambargosu, seyahat yasağı ile mal varlıklarının dondurulmasını içeren kısıtlayıcı tedbirlerin süresini 1 yıl uzatma kararı aldı.

Ab Venezuela\'ya Yaptırımları Uzattı

Brüksel, 6 Kasım 18 : Avrupa Birliği (AB), ülkedeki mevcut gelişmeler ışığında Venezuela\'ya silah ambargosu, seyahat yasağı ile mal varlıklarının dondurulmasını içeren kısıtlayıcı tedbirlerin süresini 1 yıl uzatma kararı aldı.

06 Kasım 2018 Salı 13:33
Ab Venezuela\'ya Yaptırımları Uzattı

Brüksel, 6 Kasım 18 : Avrupa Birliği (AB), ülkedeki mevcut gelişmeler ışığında Venezuela\'ya silah ambargosu, seyahat yasağı ile mal varlıklarının dondurulmasını içeren kısıtlayıcı tedbirlerin süresini 1 yıl uzatma kararı aldı.
AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, iç baskıyı artırmada kullanılabilecek araçlar ve silah ambargosu ile demokratik prensiplere ve hukukun üstünlüğüne saygı duymayan, insan haklarını ihlal eden 18 resmi yetkiliye yönelik seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulmasını içeren kısıtlayıcı tedbirlerin süresinin 14 Kasım 2019\'a kadar uzatıldığı duyuruldu.
Kısıtlayıcı tedbirlerin demokratik çözümleri ve ülkedeki siyasi istikrarı artırmayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, çözüm odaklı müzakerelere tüm siyasi aktörlerin katılmasının sağlanması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, kısıtlayıcı tedbirlerin Venezuela halkını hedef almadığının altı çizilirken, AB\'nin çözüm sürecini destekleyecek bir iletişim grubu kurma yönünde çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.
(AA/RÇ/ÖK)
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