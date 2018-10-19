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Ab Ve Japonya Merkür\'e Uzay Aracı Gönderecek

Brüksel, 19 Ekim 19 (.): Avrupa Birliği (AB) ve Japonya güneş sisteminin en küçük gezegeni Merkür\'e uzay aracı gönderecek.

Ab Ve Japonya Merkür\'e Uzay Aracı Gönderecek

Brüksel, 19 Ekim 19 (.): Avrupa Birliği (AB) ve Japonya güneş sisteminin en küçük gezegeni Merkür\'e uzay aracı gönderecek.

19 Ekim 2018 Cuma 13:15
Ab Ve Japonya Merkür\'e Uzay Aracı Gönderecek

Brüksel, 19 Ekim 19 (.): Avrupa Birliği (AB) ve Japonya güneş sisteminin en küçük gezegeni Merkür\'e uzay aracı gönderecek.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ortaklığındaki "BepiColombo" misyonu kapsamında Ariane 5 roketinin Fransa Guyanası\'ndan 20 Ekim tarihinde fırlatılacağını açıkladı.

Yaklaşık 1,6 milyar avro bütçeli misyon, hem Merkür gezegeni hakkında detaylı bilgiler edinmeyi hem de güneş sistemi hakkında dünyadan yapılan gözlemlerle elde edilemeyen verileri sağlamayı amaçlıyor.

Roketin, Merkür gezegenine 7 yıl sonra ulaşması planlanıyor.

Öte yandan, güneşe yakınlığı nedeniyle Merkür\'e uzay aracı göndermenin çok zor olduğunu kaydeden uzay bilimciler, BepiColombo misyonunun en zor projelerden biri olduğuna dikkati çekiyor.

(AA/ID/HA)
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