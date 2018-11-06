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Ab Vatandaşları Siyasilerin Sosyal Medyadaki Etkisinden Şikayetçi

EUROBAROMETRE VERİLERİNDEN:

Ab Vatandaşları Siyasilerin Sosyal Medyadaki Etkisinden Şikayetçi

EUROBAROMETRE VERİLERİNDEN:

06 Kasım 2018 Salı 15:15
Ab Vatandaşları Siyasilerin Sosyal Medyadaki Etkisinden Şikayetçi

EUROBAROMETRE VERİLERİNDEN: "AB VATANDAŞLARININ YÜZDE 80\'İ SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNİN SİYASİ PARTİLERDEN ALDIĞI FİNANSAL DESTEĞİ AÇIKLAMASINI İSTİYOR"
"AVRUPALILARIN YÜZDE 67\'SİNİN İNTERNETTE PAYLAŞTIKLARI KİŞİSEL VERİLERİN SİYASİ PARTİLERİN ELİNE GEÇEREK SİYASİ MESAJLARI ŞEKİLLENDİRMESİ ENDİŞESİNİ TAŞIYOR"
Brüksel, 6 Kasım 18 : Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yüzde 80\'i sosyal medya şirketlerinin siyasi partilerden aldığı finansal desteği açıklamasını istiyor.
AB Komisyonu Üyesi VeraJourova, "Demokrasi üzerine Eurobarometre" anket sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İnternet çağında, insanlar üzerinde manipülasyon hiç olmadığı kadar artmıştır. Cambridge Analytica skandalı uyarı niteliğindedir." dedi.
Anket sonuçlarını değerlendiren Jourova, "Avrupalıların yüzde 73\'ü (genel veya yerel) seçimler öncesinde internet üzerinden yanlış veya saptırıcı bilgilendirme yapıldığını düşünüyor. AB vatandaşlarının yüzde 80\'i sosyal medya şirketlerinin siyasi partilerden aldığı finansal desteği açıklamasını istiyor. Ayrıca sonuçlara göre katılımcıların yüzde 81\'i sosyal medya şirketlerinin ne tür siyasi içerikler kullandıkları ve bunları kimlerin finanse ettiği konusunda tamamen şeffaf olmasını bekliyor." ifadelerini kullandı.
Jourova, gelecek yıl yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde kişisel verilerin korunmasının önemine işaret ederek "Eurobarometre sonuçları bize Avrupalıların yüzde 67\'sinin internette paylaştıkları kişisel verilerin siyasi partilerin eline geçerek siyasi mesajları şekillendirmesi endişesini taşıyor." uyarısında bulundu.
(AA/ÖZ/ŞEB)
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