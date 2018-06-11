Brüksel, 11 Haziran 18 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, NATO ve AB arasında temel iş birliği alanı olarak ön plana çıkan "askeri hareketlilik" için birlik nezdinde ayrılan 6,5 milyar avroluk bütçeden, NATO üyesi olan ancak AB üyesi olmayan ülkelerin yararlanamayacağını açıkladı.NATO\'da Kuzey Atlantik Konseyi toplantısında NATO daimi temsilcilerine AB\'nin mart sonunda onaylanan "Askeri Hareketlilik Eylem Planı" hakkında bilgi veren Bulc, bunun 2025 yılına kadar oluşturulması amaçlanan "Savunma Birliği"nin bir parçası olduğunu kaydetti.Askeri Hareketlilik Eylem Planı\'nın AB\'nin krizlere daha hızlı müdahale etmesine imkan tanıyacağını kaydeden Bulc, fiziksel ve idari engellerin askeri tatbikatları zora soktuğuna ve zaman zaman askeri birliklerin haftalarca hareket edemediğine dikkati çekti.Bulc, yeni eylem planının askeri güçlerin AB\'de ve ötesinde hareketlilik kabiliyetini geliştirmeyi amaçladığını, bu çerçevede temel odak noktalarının altyapı geliştirme ve sınırlardan geçişin kolaylaştırılması gibi idari süreçlerin kolaylaştırılması olacağına işaret etti."BÜTÇEDEN AB ÜYESİ OLMAYAN NATO ÜYELERİ YARARLANAMAYACAK"AB\'nin 2021-2027 bütçesinde askeri hareketlilik için 6,5 milyar avro ayrıldığını bildiren Bulc, bütçenin AB Konseyi ve Parlamentosunun onayını beklediğini hatırlattı.Bulc, "AB üyesi olmayan NATO üyeleri askeri hareketlilik bütçesinden faydalanamayacak." açıklamasında bulundu.NATO ve AB arasında yoğun iş birliği alanı teşkil eden askeri hareketlilik bütçesinden NATO üyesi olmayan ancak AB üyesi olan ülkelerin yararlanacağına dikkati çeken Bulc, askeri gereksinimlerin NATO\'yla uyumlu olması için çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.AB\'nin savunma alanında sorumluluğu üye ülkelerin elinden almadığını da vurgulayan Bulc, "Amaç sadece üye ülkelere yardımcı olmak. Bu çerçevede karar alma özgürlüğü tamamıyla üye ülkelere ait." diye konuştu.NATO-AB İŞ BİRLİĞİNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ve AB arasında askeri hareketliliğin temel iş birliği alanlarından biri olduğuna dikkati çekmişti. AB\'nin savunma alanındaki çabalarını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, bunun şeffaf ve mümkün olduğunca AB üyesi olmayan NATO müttefiklerini de kapsayacak şekilde yapılması gerektiğini birçok kez vurgulamıştı. Stoltenberg, savunma iş birliği kapsamında geliştirilen yeteneklerin NATO ve operasyonlarının kullanımına da açık olması gerektiğini kaydetmişti.NATO, AB\'yle ortak yürüttüğü iş birliği alanlarına NATO üyesi olmayan AB üyelerini de dahil etmeye çalışıyor. Geçen hafta düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı\'nın NATO-AB iş birliği oturumuna NATO üyesi olmayan AB üyeleri Finlandiya ve İsveç de davet edilmişti.AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Bulc\'un NATO\'yla yoğun iş birliği öngörülen bir alan olan askeri hareketlilik için ayrılan bütçeden aralarında Türkiye\'nin de olduğu AB üyesi olmayan NATO ülkelerinin faydalanamayacağını açık bir şekilde belirtmesinin, NATO ve AB arasındaki iş birliğine gölge düşüreceği değerlendiriliyor.NATO\'nun 29 üyesinden 22\'si aynı zamanda AB üyesi.(AA/ÖZ/HA)