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Ab Üyesi 8 Ülkeden Rusya\'ya Çağrı

İNGİLTERE, FRANSA, HOLLANDA, POLONYA, İSVEÇ, İTALYA, BELÇİKA VE ALMANYA, RUSYA\'YA, UKRAYNA\'NIN DOĞUSUNDAKİ DONBAS BÖLGESİNDE 11 KASIM\'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Ab Üyesi 8 Ülkeden Rusya\'ya Çağrı

İNGİLTERE, FRANSA, HOLLANDA, POLONYA, İSVEÇ, İTALYA, BELÇİKA VE ALMANYA, RUSYA\'YA, UKRAYNA\'NIN DOĞUSUNDAKİ DONBAS BÖLGESİNDE 11 KASIM\'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

31 Ekim 2018 Çarşamba 08:23
Ab Üyesi 8 Ülkeden Rusya\'ya Çağrı
İNGİLTERE, FRANSA, HOLLANDA, POLONYA, İSVEÇ, İTALYA, BELÇİKA VE ALMANYA, RUSYA\'YA, UKRAYNA\'NIN DOĞUSUNDAKİ DONBAS BÖLGESİNDE 11 KASIM\'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK "YASA DIŞI VE SÖZDE SEÇİMİN" DÜZENLENMEMESİ VE AYRILIKÇILARA FİNANSAL VE ASKERİ DESTEĞİNİ KESMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU
Birleşmiş Milletler, 31 Ekim 18 : Avrupa Birliği (BM) üyesi 8 ülke, Rusya\'ya, Ukrayna\'nın doğusundaki Donbas bölgesinde 11 Kasım\'da düzenlenmesi planlanan \'\'yasa dışı ve sözde seçimlere\'\' nüfuzunu kullanarak son vermesi ve  ayrılıkçılara finansal ve askeri desteğini kesmesi çağrısı yaptı.
İngiltere, Fransa, Hollanda, Polonya, İsveç, İtalya, Belçika ve Almanya, BM Güvenlik Konseyinde Ukrayna\'daki gelişmelerin görüşüleceği toplantı öncesi ortak bir açıklamada bulundu. 
AB üyesi 8 ülke, açıklamada, Ukrayna\'nın doğusundaki Donbas bölgesinde ayrılıkçıların 11 Kasım\'da \'\'yasa dışı ve sözde seçim\'\' düzenlemesini kınadı.
Uluslararası topluma Donbas\'taki \'\'yasa dışı\'\' seçimler karşısında birlik olma çağrısı yapan ülkeler, Rusya\'ya da nüfuzunu kullanarak "yasa dışı ve sözde seçimlere" son vermesi ve ayrılıkçılara finansal ve askeri desteğini kesmesi çağrısında bulundu.
Rusya\'nın 2014\'te Kırım\'ı ilhak etmesini ve ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde ayrılıkçıların ilan ettiği sözde yönetimi tanımayan Türkiye, Ukrayna\'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyor.
(AA/ÖZ/ŞEB)

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