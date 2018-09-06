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Ab Ülkelerine Vizesiz Seyahatte İzin Belgesi Dönemi

AB KONSEYİ, SCHENGEN BÖLGESİNE VİZESİZ SEYAHAT HAKKI BULUNAN ÜLKE VATANDAŞLARINA İZİN BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİREN DÜZENLEMEYİ ONAYLADI

Ab Ülkelerine Vizesiz Seyahatte İzin Belgesi Dönemi

AB KONSEYİ, SCHENGEN BÖLGESİNE VİZESİZ SEYAHAT HAKKI BULUNAN ÜLKE VATANDAŞLARINA İZİN BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİREN DÜZENLEMEYİ ONAYLADI

06 Eylül 2018 Perşembe 09:29
Ab Ülkelerine Vizesiz Seyahatte İzin Belgesi Dönemi
AB KONSEYİ, SCHENGEN BÖLGESİNE VİZESİZ SEYAHAT HAKKI BULUNAN ÜLKE VATANDAŞLARINA İZİN BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİREN DÜZENLEMEYİ ONAYLADI
Brüksel, 6 Eylül 18 : Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Schengen bölgesine girişlerinde vize uygulanmayan ülke vatandaşlarına seyahat izin belgesi zorunluluğu getiren düzenlemeye onay verdi.
AB Konseyi, vize serbestisi anlaşması yapılan ülke vatandaşlarının seyahatleri öncesinde güvenlik incelemesi yapılmasına yönelik Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) düzenlemesinin onaylandığını açıkladı.
Sistem yürürlüğe girdiğinde, AB\'ye vizesiz seyahat edecek tüm yolcuların 7 avro karşılığında internetten kayıt yaptırmaları zorunlu olacak.
Ziyaretçiler, kimlik bilgileri, seyahat belgeleri, ikamet adresleri, iletişim bilgileri, daha önce bir suç işleyip işlemedikleri, hangi ülkelerde bulundukları, AB ülkelerinden sınır dışı edilip edilmedikleri gibi çeşitleri soruları yanıtlayacak.
ETIAS, girilen bilgileri çeşitli Avrupa güvenlik veri tabanları ile karşılaştırarak kişinin güvenlik riski oluşturup oluşturmadığını belirleyecek.
2021 yılında yürürlüğe girmesi beklenen sistemden alınan izin 3 yıla kadar ve çok sayıda seyahat için geçerli olacak.
Düzenleme bu aşamanın ardından AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından imzalandıktan sonra AB Resmi Gazetesinde yayımlanacak.
Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor. 60\'tan fazla ülke vatandaşı Schengen bölgesi ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor.
(AA/ÖZ/ŞEB)

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