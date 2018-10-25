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Ab Ülkelerinden İlk Kez Oturum Alan Yabancı Sayısı Yüzde 4 Arttı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEN İLK KEZ OTURUM İZNİ ALAN, BİRLİK ÜYESİ OLMAYAN KİŞİ SAYISININ 2017\'DE 3,1 MİLYON OLDUĞU AÇIKLANDI

Ab Ülkelerinden İlk Kez Oturum Alan Yabancı Sayısı Yüzde 4 Arttı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEN İLK KEZ OTURUM İZNİ ALAN, BİRLİK ÜYESİ OLMAYAN KİŞİ SAYISININ 2017\'DE 3,1 MİLYON OLDUĞU AÇIKLANDI

25 Ekim 2018 Perşembe 13:07
Ab Ülkelerinden İlk Kez Oturum Alan Yabancı Sayısı Yüzde 4 Arttı
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEN İLK KEZ OTURUM İZNİ ALAN, BİRLİK ÜYESİ OLMAYAN KİŞİ SAYISININ 2017\'DE 3,1 MİLYON OLDUĞU AÇIKLANDI

Brüksel, 25 Ekim 18 : Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ilk kez oturum izni alan, birlik üyesi olmayan kişi sayısının geçen yıl 3,1 milyona çıktığı bildirildi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2017\'de AB ülkelerinden ilk kez oturum izni alanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 3,1 milyonu buldu.
İlk kez oturum izni alanların yüzde 32\'si iş imkanları nedeniyle AB ülkelerine yerleşirken, bunu yüzde 26 ile ailevi nedenler, yüzde 17 ile eğitim takip etti.
Öte yandan, ilk kez oturum izni alanların büyük çoğunluğunu Suriyeli ve Ukraynalıların oluşturduğu belirtildi.
(AA/ÖZ/ÖK)


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