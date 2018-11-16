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Ab Temsilcisi Mogherini Ve Hahn, 22 Kasım\'da Türkiye\'ye Gidecek

Brüksel, 17 Kasım 18 : Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, 22 Kasım\'da Ankara\'da temaslarda bulunacak.

Ab Temsilcisi Mogherini Ve Hahn, 22 Kasım\'da Türkiye\'ye Gidecek

Brüksel, 17 Kasım 18 : Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, 22 Kasım\'da Ankara\'da temaslarda bulunacak.

16 Kasım 2018 Cuma 15:10
Ab Temsilcisi Mogherini Ve Hahn, 22 Kasım\'da Türkiye\'ye Gidecek


Brüksel, 17 Kasım 18 : Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, 22 Kasım\'da Ankara\'da temaslarda bulunacak.
AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamaya göre Mogherini ve Hahn, Ankara\'da "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı"na katılacak.
Açıklamada, 22 Kasım\'daki temasların ardından ortak basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.
Öte yandan, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile AB heyeti arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye\'nin katılım sürecinin yanı sıra, ekonomi, ticaret, mali işbirliği, enerji, Gümrük Birliği, güvenlik konuları, terörle mücadele, göç ve vize serbestisi gibi AB ile ilişkilerdeki temel konuların ele alınacağı bildirildi.
Açıklamada, ayrıca, Balkanlar, Suriye, Irak ve Orta Doğu Barış Süreci başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.
(AA/FG)
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