Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102909
ALTIN
178.081
DOLAR
4.2173
STERLİN
5.7247
EURO
5.0553
Gürler ikinci kez teminata bağlandı
GÜRLER İKİNCİ KEZ TEMİNATA BAĞLANDI
Postanede 200 bin TL’lik vurgun
POSTANEDE 200 BİN TL'LİK VURGUN
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Ne bulduysa çaldı
NE BULDUYSA ÇALDI
banner256

“ab Projesinin Son Günleri Yaklaşıyor”

Brüksel, 3 Mayıs 18 (.): Aşırı sağcı İngiliz siyasetçi Farage,

“ab Projesinin Son Günleri Yaklaşıyor”

Brüksel, 3 Mayıs 18 (.): Aşırı sağcı İngiliz siyasetçi Farage,

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:33
“ab Projesinin Son Günleri Yaklaşıyor”

Brüksel, 3 Mayıs 18 (.): Aşırı sağcı İngiliz siyasetçi Farage, "Kaybediyorsunuz. Brexit ilk ayrılan parça, dersinizi alacaksınız. Bu projenin (AB) son günleri yaklaşıyor." iddiasında bulundu.

Brüksel\'deki Avrupa Parlamentosunda (AP) konuşan Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) eski lideri Nigel Farage, Avrupa halkının ulus devletlerle yönetilmek istediğini ve AB gibi yapay oluşumları istemediğini kaydetti.

Farage, kıta genelindeki seçim sonuçlarının da buna işaret ettiğini belirterek "Kaybediyorsunuz. Brexit ilk ayrılan parça, dersinizi alacaksınız. Bu projenin (AB) son günleri yaklaşıyor." dedi.

Belçika Başbakanı Charles Michel\'in AB\'nin geleceğine ilişkin konuşmasının ardından söz alan Farage, "Belçika bir ülke olmadığı için belki Avrupa düzeyinde bir oluşumun bir parçası olmak sizi mutlu ediyor olabilir." diye konuştu.

Belçika\'nın iki bölümden oluştuğunu, bu bölümlerin farklı diller konuştuğunu ve "birbirlerinden hoşlanmadıklarını" söyleyen Farage, "Belçika bir ülke değil, yapay bir oluşum." ifadesini kullandı.
Farage\'a cevap veren Michel ise İngiliz siyasetçiyi "popülist ve aşırıcı" olmakla suçladı.

(AA/FEZ)


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yıldız isimden trans evliliği
Yıldız isimden trans evliliği
Kadın öğretmen öğrencisiyle otele gidip...
Kadın öğretmen öğrencisiyle otele gidip...
Pakistan'da Basın Özgürlüğü Günü'nde Basına Polis Müdahalesi
Pakistan'da Basın Özgürlüğü Günü'nde Basına Polis Müdahalesi
Suriye'de 682 medya çalışanı öldürüldü
Suriye'de 682 medya çalışanı öldürüldü
İsrail, Gazze'ye Araç Girişini Durdurdu
İsrail, Gazze'ye Araç Girişini Durdurdu
İran, Nükleer Anlaşmayı Müzakere Etmeyeceğini Açıkladı
İran, Nükleer Anlaşmayı Müzakere Etmeyeceğini Açıkladı
Çin Dışişleri Bakanı Kuzey Kore Lideriyle Görüştü
Çin Dışişleri Bakanı Kuzey Kore Lideriyle Görüştü
İsveç'te Öldürülen Sığınmacı Çocuğun Annesine Vize Verilmedi
İsveç'te Öldürülen Sığınmacı Çocuğun Annesine Vize Verilmedi
Bulgaristan'da Sigara Yasağı Kısmen Kaldırılacak
Bulgaristan'da Sigara Yasağı Kısmen Kaldırılacak
Bm'den Suriyelilere İnsani Yardım
Bm'den Suriyelilere İnsani Yardım

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim