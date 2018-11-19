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Ab\'nin Hibrit Tehditlere Karşı Tatbikatı Başladı

Brüksel, 19 Kasım 18 : Avrupa Birliği (AB), olası bir hibrit tehdit senaryosuna karşı kriz yönetimini geliştirmek için düzenlediği

Ab\'nin Hibrit Tehditlere Karşı Tatbikatı Başladı

Brüksel, 19 Kasım 18 : Avrupa Birliği (AB), olası bir hibrit tehdit senaryosuna karşı kriz yönetimini geliştirmek için düzenlediği

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:47
Ab\'nin Hibrit Tehditlere Karşı Tatbikatı Başladı

Brüksel, 19 Kasım 18 : Avrupa Birliği (AB), olası bir hibrit tehdit senaryosuna karşı kriz yönetimini geliştirmek için düzenlediği "EU HEX-ML 18 (PACE)" tatbikatını başlattı. 

AB\'nin NATO yazmanlık personelinin de katılımıyla birlikte yürüttüğü masa başı tatbikat, birliğin hem olası bir hibrit tehdit karşısında harekete geçme gücünü, hem de AB-NATO arasında olası bir kriz durumunda cevap verme ve iletişim kurma kabiliyetini geliştirmeyi amaçlıyor.

"Olaya dayalı" bir kriz senaryosunun canlandırıldığı tatbikatta, tüm AB üyelerini etkileyen bir hibrit tehdit senaryosu canlandırılacak. 

 Tatbikat kapsamında AB, olası tehdit senaryosu karşısında hem siyasi hem de operasyonel düzeyde bir harekât planı hazırlayacak.

Tatbikat 23 Kasım\'a kadar sürecek.

(AA/RU/YIL)


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