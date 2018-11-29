Ab Mevcut Brexıt Anlaşmasının

AB KOMİSYONU BREXIT BAŞMÜZAKERECİSİ MİCHEL BARNIER: "ÖNÜMÜZDE UZUN VE İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİR YOL VAR. (AB ZİRVESİ\'NDE İMZALANAN BREXIT ANLAŞMASI) SAĞLANABİLECEK TEK ANLAŞMAYDI"

Brüksel, 29 Kasım 18 (.): AB Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere ile imzalanan Brexit anlaşmasına ilişkin, "Önümüzde uzun ve inişli çıkışlı bir yol var." dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) oturumunda üyeleri bilgilendiren Barnier, İngiltere ile varılan Brexit anlaşmasına rağmen halen kendilerini birçok güçlüğün beklediğini belirtti.

Barnier, Brexit sürecinin henüz sonuna gelinmediğine dikkati çekerek "Önümüzde uzun ve inişli çıkışlı bir yol var. (AB Zirvesi\'nde imzalanan Brexit anlaşması) Sağlanabilecek tek anlaşmaydı." ifadesini kullandı.

Anlaşmaya ilişkin İngiltere\'deki oylama 11 Aralık\'ta yapılacak.

(AA/TUĞ/GÜL)