Ab Liderleri Brüksel\'de Bir Araya Gelecek



Brüksel, 27 Haziran 18 : Avrupa Birliği\'nin (AB) 28 lideri, sığınmacılar, ABD’yle ilişkiler, savunma ve güvenlik iş birliği, Rusya, Brexit, ekonomik ve parasal birlik konularını görüşmek için yarın Brüksel\'de bir araya gelecek.

Belçika\'nın başkenti Brüksel\'de yarın başlayacak ve 29 Haziran\'da sona erecek zirve, AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

AB Konseyinde yapılacak zirve programına göre, ana gündem maddeleri arasında sığınmacı sorunu, savunma ve güvenlik iş birliği, ABD’yle yaşanan ticari gerginlikler, Brexit, dış ilişkiler, ekonomik ve parasal birlik konuları olacak.

AB Liderler Zirvesi\'nde farklı konuların ele alınacağı dört oturum yapılacak. Zirvenin birinci gün düzenlenecek ilk oturumda, AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, dış ilişkiler, güvenlik, savunma, sığınmacı sorunu ve sosyal konuları ele alacak. Brexit müzakerelerine ilişkin son gelişmelerin tartışılacağı ikinci günde, Avro Zirvesi de düzenlenecek.

AB-NATO iş birliğininin ele alınacağı ilk oturuma NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katılacak. Liderler AB ve NATO arasında temel iş birliği alanı olan askeri hareketlilik konusunu ele alacak.

BİRLİK "EN KÖTÜ SENARYOYA" HAZIRLANACAK

Ticaretin ana gündem maddesi olacağı ikinci oturumda ise AB liderleri, ABD yönetiminin çelik ve alüminyuma koyduğu ek vergilere ilişkin yapılan misillemere destek verdiğini gösterecek. Liderler aynı zamanda Dünya Ticaret Örgütü\'ne dayalı kurallara bağlı uluslararası ticaret sistemine desteğini yineleyecek.

Bu noktada AB Konseyi Başkanı Donald Tusk\'un üye ülke liderlerini Kanada\'da gerçekleşen G7 toplantısı hakkında bilgilendirmesi de öngörülüyor. Tusk, zirve öncesinde liderlere gönderdiği mektupta, "G7 sonrası oluşan jeopolitik ortamı unutmamamız gerekiyor. Batı\'da birliği tesis etmek üzere yoğun çabalarımıza rağmen, ABD Başkanı Donald Trump\'ın politikaları nedeniyle transatlantik ilişkiler çok ciddi baskı altında. Birliğimizi en kötü senaryoya karşı hazırlamalıyız." ifadeleri dikkati çekiyor.

Dış ilişkiler konusunu da ele alacak liderler, Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesinde Rusya’ya sorumluluğu kabul etmesi çağrısında bulunacak. Rusya\'ya Kırım\'ı yasadışı ilhakı nedeniyle uygulanan yaptırımların ise süresinin uzatılması bekleniyor.

TÜRKİYE\'YE İKİNCİ 3 MİLYAR AVRO AKTARILMASI KARARI

Zirve\'nin ana gündem maddesini oluşturan sığınmacı sorunu ise akşam yemeğinde ele alınacak. Bu çerçevede liderlerin "bölgesel tahliye merkezleri" olarak adlandırılan, sığınmacıları birlik dışında kurulan kamplarda tutmayı öngören karara destek vermesi bekleniyor.

Bu bağlamada liderlerin Türkiye\'yle iş birliğini de artırma kararı alması ve İtalya\'nın koyduğu engelin kalkması durumunda Türkiye\'deki Suriyeli sığınmacılar için ikinci 3 milyar avronun aktarılması kararının alınması öngörülüyor.

Özellikle Libya üzerinden gelen sığınmacı akınıyla baş etmekte zorlanan İtalya, AB\'nin Afrika fonunun takviye edilmesi durumunda Türkiye\'ye mali desteğin aktarılmasına yönelik engelini kaldıracağına işaret ediyor.

BREXİT VE AVRO ZİRVESİ

İngiltere Başbakanı Theresa May\'in ayrılmasının ardından Brexit konusunu cuma günü görüşecek liderlerin, ayrılık anlaşmasında kaydedilen ilerleme ve İrlanda-Kuzey İrlanda sınırı gibi anlaşma sağlanamayan önemli konulara vurgu yapması bekleniyor.

Liderlerin son oturum olan Avro Zirvesi\'nde ise Avrupa Parasal Birliği\'ne ilişkin reform kararları alınacak.

(AA/ÖZ/HA)

