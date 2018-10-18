Ab Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi

BRÜKSEL\'DEKİ ZİRVENİN GÖÇ, GÜVENLİK VE DIŞ İLİŞKİLER KONULARINDAKİ SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI



Brüksel, 18 Ekim 18 : Avrupa Birliği (AB) liderlerini bir araya getiren AB Liderler Zirvesi\'nin göç, güvenlik ve dış ilişkililer gibi konuları kapsayan sonuç bildirgesi yayımladı.



Zirvenin ana gündem maddelerinden birini oluşturan göç konusundaki bildirgede, düzensiz göçmen akınında yüzde 95 azalma görülmesine rağmen konunun hala AB\'nin gündeminde olduğu belirtildi.



Bildirgede, düzensiz göçle mücadele için kaynak ve transit ülkelerle iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapılırken, özellikle Kuzey Afrika\'yla ortaklığın genişletilmesi gerektiği ifade edildi.



İnsan kaçakçılarıyla mücadeleyi artırmak için üçüncü ülkelerle iş birliğinin artırılması için çağrı yapılan bildirgede, Europol\'un Avrupa Göç Kaçakçılığı Merkezi\'nde ortak bir görev gücü kurulması kararlaştırıldı.



Bildirgede, düzensiz göçmenlerin iadesi sisteminin iyileştirilmesi için tüm üye ülkelerin dayanışma göstermesi ve Türkiye ile AB arasındaki mutabakatın tam olarak uygulanması için çaba sarf edilmesi gerektiği bildirildi.



GÜVENLİK



AB\'nin terörle mücadele konusunda önemli aşama kaydettiğine işaret edilen bildirgede, Salisbury saldırısına atıfta bulunularak birliğin hibrit, siber, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı caydırıcılığını ve dayanırlılığını geliştirme kararı aldığı kaydedildi.



Bildirgede terörle mücadele, siber güvenlik ve demokratik düzene saldırı girişimlerine karşı düzenlemelerin yıl sonundan önce hazırlanması konusunda mutabık kalındığı duyuruldu.



DIŞ İLİŞKİLER



Avrupa ile Afrika arasındaki iş birliğinin mevcut küresel düzende öneminin altı çizilen bildirgede, taraflar arasındaki ilişkilerin yeni bir düzeye çıkarılması gerektiği belirtildi.



Bildirgede, AB ile Arap Birliği ülkeleri arasında Şubat 2019\'da Mısır\'da gerçekleşecek ilk zirvenin memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.



Bildirgede ayrıca Paris İklim Anlaşması taahhütleri kapsamında tüm sektörlerde sera gazı salınımının düşürülmesinin hayati öneme sahip olduğu bildirildi.



(AA/RU/YIL)