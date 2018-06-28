banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96337
ALTIN
185.232
DOLAR
4.6020
STERLİN
6.0261
EURO
5.3307
İş kazası: 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
1 AĞIR YARALI
5 ay hapis yatacak
5 AY HAPİS YATACAK
Tokmak'a tokat gibi ceza
TOKMAK'A TOKAT GİBİ CEZA
Kadına şiddet sınır tanımıyor
KADINA ŞİDDET SINIR TANIMIYOR
banner282

Ab Liderler Zirvesi Başladı

Brüksel, 28 Haziran 18 : Avrupa Birliği\'nin (AB) 28 liderini sığınmacılar, ABD’yle ilişkiler, savunma ve güvenlik iş birliği, Brexit, ekonomik ve parasal birlik gibi konuları görüşmek için bir araya getiren iki günlük zirve Brüksel\'de başladı.

Ab Liderler Zirvesi Başladı

Brüksel, 28 Haziran 18 : Avrupa Birliği\'nin (AB) 28 liderini sığınmacılar, ABD’yle ilişkiler, savunma ve güvenlik iş birliği, Brexit, ekonomik ve parasal birlik gibi konuları görüşmek için bir araya getiren iki günlük zirve Brüksel\'de başladı.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:06
Ab Liderler Zirvesi Başladı

Brüksel, 28 Haziran 18 : Avrupa Birliği\'nin (AB) 28 liderini sığınmacılar, ABD’yle ilişkiler, savunma ve güvenlik iş birliği, Brexit, ekonomik ve parasal birlik gibi konuları görüşmek için bir araya getiren iki günlük zirve Brüksel\'de başladı.
Zirve girişinde basına açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Jean-ClaudeJuncker, Kuzey Afrika ülkelerinde "bölgesel tahliye merkezleri" kurulması tartışmasına ilişkin, "Biz Brüksel\'den Kuzey Afrika ülkeleri adına karar alamayız. Bu, sömürgecilik yapıyormuşuz gibi yanlış bir mesaj gönderir." değerlendirmesinde bulundu.
AB\'nin 2016 yılında sığınmacı sorununu çözmek için önemli kararlar aldığına işaret eden Juncker, diğer yandan halihazırda ciddi sorunlarla karşı karşıya olduklarını kaydetti.
MERKEL VE MACRON\'DAN DAYANIŞMA ÇAĞRISI
İç siyasetteki gelişmeler nedeniyle sığınmacı sorununa en fazla çözüm bulma ihtiyacı duyan Almanya Başbakanı Angela Merkel de sığınmacıların Afrika\'da toplanması konusunu ele alabileceklerini ancak bunun öncelikli olarak bölgedeki ülkelere danışılması gerektiğini söyledi.
Merkel, yüksek sayılarda sığınmacı kabul eden ülkelere destek verilmesi gerektiğini belirterek "Sığınmacı konusunda dayanışma göstermeliyiz." dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron ise sığınmacı sorununun iş birliği sağlanmadan, ulusal yaklaşımlarla çözülemeyeceğini ifade ederek "Ortak çözüm Avrupa düzeyinde ve iş birliği yürütülerek olmalı. Sınırlarımızı korumalıyız ve daha fazla dayanışma göstermeliyiz." diye konuştu.
"Egemen" ve "koruma" sağlayan bir Avrupa\'nın inşa edilmesi gerektiğini kaydeden Macron, savunma konusunda doğru yönde ilerlediklerini dile getirdi.
"HER SIĞINMACI AVRUPA\'YA GİREMEYECEK"
Sığınmacıları birlik dışında "kamplarda" toplanması fikrine büyük destek veren Avusturya Başbakanı SebastianKurz, "Varış merkezi, koruma merkezi ya da güvenli liman, adı her ne olursa olsun benim için isminden ziyade arkasındaki düşünce önemli. Akdeniz de kurtarılan herkes otomatik olarak Orta Avrupa’ya girişi izni alamayacak.” ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE\'YLE YAPILAN ANLAŞMA AFRİKA ÜLKELERİYLE YAPILABİLİR"
Hollanda Başbakanı Mark Rutte de sığınmacı sorununu tam olarak çözmenin mümkün olmadığına işaret ederek "Sığınmacı akınını kontrol altına almamız gerekiyor. Bunun için Afrika\'daki ülkelerle Türkiye\'yle yapılan sığınmacı mutabakatına benzer anlaşmalar yapılabilir." dedi.
Yasa dışı sığınmacı akınına sayılar daha fazla artmadan müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizen Rutte, "Yeni bir sığınmacı krizine hazır değiliz." diye konuştu.
İTALYA FAALİYET BEKLİYOR
İtalya Başbakanı GiuseppeConte, "İtalya\'nın sığınmacı konusunda yeni laflara değil faaliyete geçilmesine ihtiyacı var." açıklamasında bulundu.

İtalya\'nın zirvede sığınmacı sorununu çözmek için kendi önerisini sunacağını belirten Conte, "Artık karar almak zorundayız. Eğer bu zirvede bir karar alınmazsa, sorunu kendimiz çözmek durumunda kalacağız." diye konuştu.
Zirvede sığınmacı konusunda alınacak kararları veto edebileceğine işaret eden Conte, "Bu ihtimali değerlendirmek istemiyorum ancak zirve sonunda ortak bir sonuca ulaşamayabiliriz." ifadesini kullandı.
İtalya\'nın engel olmaması durumunda, sonuç bildirgesinde Türkiye\'deki Suriyeli sığınmacılara ikinci 3 milyar avronun aktarılması kararının alınması bekleniyor.
POLONYA VE MACARİSTAN SIĞINMACI İSTEMİYOR
Polonya Başbakanı MateuszMorawiecki, ülkesinin sığınmacıları yeniden yerleştirmeye ilişkin tüm önerilere karşı çıkacağını belirtti.
Morawiecki, "Herkes Almanya\'da durumun ne kadar zor olduğunun farkında. Sınırlarımızın güvenliği ve Polonya\'nın egemen politika yürütme yeteneğinin korunması gerekiyor." dedi.
Macaristan Başbakanı ViktorOrban da “İnsanlar daha fazla sığınmacının içeri girmemesini ve içeridekilerin dışarı çıkartılmasını istiyor. Bence Avrupa’da demokrasinin restorasyonu için bu yönde ilerlemeliyiz.” diye konuştu.
Polonya ve Macaristan, AB Komisyonunun sığınmacıların zorunlu olarak üye ülkelere yerleştirilmesini öngören kota sistemine uymayarak sığınmacı kabul etmeme politikalarıyla tanınıyor.
(AA/GÖZ/GUR)
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"möller'in Kıbrıs Sorununa İlişkin Demeci Kendi Görüşü"
Gizemli Gök Cisminin Kuyruklu Yıldız Olduğu Saptandı
Gizemli Gök Cisminin Kuyruklu Yıldız Olduğu Saptandı
Ab Konseyi Başkanı Tusk'tan Sığınmacı Uyarısı
Ab Konseyi Başkanı Tusk'tan Sığınmacı Uyarısı
Meksika'da seçim kampanyaları kanlı bitti
Meksika'da seçim kampanyaları kanlı bitti
Hollanda'dan İsrail'e kınama
Hollanda'dan İsrail'e kınama
BM'den Dera'da “savaş suçu işleniyor“ uyarısı
BM'den Dera'da “savaş suçu işleniyor“ uyarısı
Trump İle Putin Helsinki'de Bir Araya Gelecek
Trump İle Putin Helsinki'de Bir Araya Gelecek
Merkel: “göç Konusu Ab'ın Kader Konusu Olabilir”
Merkel: “göç Konusu Ab'ın Kader Konusu Olabilir”
Yüzyılın Anlaşması Filistin Meselesinin Çözümünden Çok İşgali Pekiştiriyor
Yüzyılın Anlaşması Filistin Meselesinin Çözümünden Çok İşgali Pekiştiriyor
Ap'den Abd'ye
Ap'den Abd'ye "tek Taraflı" Politika Eleştirisi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim