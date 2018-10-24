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Ab Kurumları 2019 Bütçesinde Anlaşamadı

AB KONSEYİ VE AP ARASINDA 2019 BÜTÇESİNE İLİŞKİN ANLAŞMAZLIK ÇIKTI

Ab Kurumları 2019 Bütçesinde Anlaşamadı

AB KONSEYİ VE AP ARASINDA 2019 BÜTÇESİNE İLİŞKİN ANLAŞMAZLIK ÇIKTI

24 Ekim 2018 Çarşamba 19:51
Ab Kurumları 2019 Bütçesinde Anlaşamadı

AB KONSEYİ VE AP ARASINDA 2019 BÜTÇESİNE İLİŞKİN ANLAŞMAZLIK ÇIKTI

Brüksel, 24 Ekim 18 : Avrupa Birliği (AB) kurumları arasında 2019 yılı genel bütçesinde anlaşmazlık oluştu.
AB Konseyi, birliğin 2019 yılı genel bütçesine ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, bütçede Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından talep edilen değişikliklerin kabul edilemeyeceği belirtildi. AB Komisyonu, 2019 bütçe taslağında, gelirleri 165,6 milyar avro, harcamaları ise 148,7 milyar avro olarak belirlemişti.
AB Konseyi, söz konusu bütçede gelirlerin 164,1 milyar avro, harcamaların 148,2 milyar avro olması yönünde pozisyon almıştı.
AP ise bütçede gelirlerin 166,3 milyar avroya, harcamaların 149,3 milyar avroya çıkartılmasını talep etti.
Böylece AP ve AB Konseyi arasında bir müzakere süreci başladı. Taraflar, 19 Kasım\'a kadar ortak bir tutum benimseyemezse, AB Komisyonunun yeni bütçe taslağı sunması gerekecek.
AB bütçesi, AB Konseyi ve AP ile yapılan görüşmelerin tamamlanmasının ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.
Üye ülkeler tarafından ortak şekilde belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.
AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan, harcamalar kısmı ise tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.
AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.
(AA/AK/HÖ)
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