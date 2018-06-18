Ab Kırım’ın Rusya Tarafından Yasa Dışı İlhakı Dolayısıyla Uyguladığı Kısıtlayıcı Önlemleri Bir Yıl Daha Uzattı

Brüksel, 18 Haziran 18 : Avrupa Birliği (AB), Kırım\'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakı dolayısıyla uyguladığı kısıtlayıcı önlemleri bir yıl daha uzattı.

AB Konseyi tarafından alınan karara göre, Rusya\'ya, Kırım ve Sivastopol\'u yasa dışı ilhakından dolayı uygulanan yaptırımlar 23 Haziran 2019\'a kadar uzatıldı.

Söz konusu yaptırımlar, Kırım ve Sivastopol\'da üretilen malların AB\'ye ihracatını ve bu bölgelere yatırım yapılmasını yasaklıyor. Aynı şekilde, Kırım şirketlerine AB\'de üretilen bazı malların ve teknolojilerin de ihracatına izin verilmiyor.

Ayrıca, Kırım ve Sivastopol\'a AB\'den yapılacak turizm amaçlı ziyaretler de kısıtlamaya gidilen başlıklar arasında bulunuyor.

Öte yandan, AB Konseyi\'nden yapılan açıklamada, AB\'nin, Kırım\'ın Rusya tarafından ilhakını yasa dışı olarak nitelendirdiği ve uluslararası hukukun çiğnendiği bu durumu kınamaya devam ettiği belirtildi.

(AA/ÖZ/GÜL)