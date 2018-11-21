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Ab, İtalya\'nın 2019 Bütçe Taslağını Reddederek, Disiplin Süreci Başlatma Kararı Aldı

Brüksel, 21 Kasım 18 : Avrupa Birliği (AB), İtalya\'ya 2019 taslak bütçesinin kurallara uymadığı ve kamu borcunu düşürmediği gerekçesiyle

Ab, İtalya\'nın 2019 Bütçe Taslağını Reddederek, Disiplin Süreci Başlatma Kararı Aldı

Brüksel, 21 Kasım 18 : Avrupa Birliği (AB), İtalya\'ya 2019 taslak bütçesinin kurallara uymadığı ve kamu borcunu düşürmediği gerekçesiyle

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:12
Ab, İtalya\'nın 2019 Bütçe Taslağını Reddederek, Disiplin Süreci Başlatma Kararı Aldı
Brüksel, 21 Kasım 18 : Avrupa Birliği (AB), İtalya\'ya 2019 taslak bütçesinin kurallara uymadığı ve kamu borcunu düşürmediği gerekçesiyle "Aşırı Açık prosedürü" adlı disiplin sürecini başlattı.

AB Komisyonu üyeleri haftalık Kolej toplantısı için Brüksel\'de bir araya geldi. Toplantıda, yüksek kamu borcu ve 2019 taslak bütçesindeki açık nedeniyle İtalya\'ya disiplin süreci başlatılıp başlatılmayacağı konusu görüşüldü.

AB Komisyonu, toplantı sonrasında, İtalya\'nın 2019 bütçe taslağında aşırı yüksek kamu borcunu düşürmeye yönelik etkin önlem alınmadığı gerekçesiyle disiplin sürecinin başlatılması kararı alındığını açıkladı.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla\'larının (GSYH) yüzde 3\'ünün, kamu borçlarının da GSYH\'larının yüzde 60\'ının altında olması gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin bildirilmesi ve buna yönelik etkin mücadelenin yerine getirilmesi gerekiyor.

Alınan karar doğrultusunda, İtalya\'ya "Aşırı Bütçe Açığı Prosedürü" işletilecek. Söz konusu prosedür sonunda İtalya\'ya yönelik mali yaptırımlar uygulanabilecek.

İTALYA İLE AB ARASINDAKİ "BÜTÇE" KRİZİ

İtalya\'nın gelecek yıl bütçe açığının yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde olması hedefleniyordu ancak hükümet, uzun müzakereler sonucu işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri (muhtaçlık aylığı), emeklilik yaşını tekrar düşürmeye yönelik reform, banka krizlerinden etkilenenlere yönelik yardım, vergi affı ve sabit vergi oranı gibi vaatlerini gerçekleştirmek amacıyla bütçede fazladan yüzde 0,8 açık verilmesini kararlaştırmıştı.

Hükümetin 15 Ekim\'de AB Komisyonu\'na gönderdiği bütçe taslağında, gelecek yıl için GSYH\'ye oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olmuştu. İtalya, bütçe açığının 2020 yılında yüzde 2,1\'e, 2021\'de ise yüzde 1,8\'e düşürüleceğini açıklamıştı. İtalya\'nın bu bütçe planına, AB kurumları ve üye ülkelerden eleştiriler gelmişti.

AB Komisyonu, geçen günlerde İtalyan hükümetine gönderdiği mektupta, İtalya\'nın 2019 bütçe kanununun İstikrar ve Büyüme Paktı tarihinde görülmemiş şekilde hedeflerden sapma gösterdiğini ve bunun paktın yükümlülüklerine uyulmamasına yol açtığını vurgulamıştı.

AB Komisyonu, 23 Ekim\'de İtalya\'nın 2019 taslak bütçe planını, birliğin mali kurallarına ciddi uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle reddetmişti.

İtalya, Yunanistan\'dan sonra AB\'de milli gelire göre en fazla kamu borcu olan ülke konumunda bulunuyor. İtalya\'nın, borcunu AB kuralları gereği azaltması gerekiyor.

Yunanistan\'ın kamu borcu, GSYH\'sinin yüzde 180\'ine denk geliyor. Bu oran, İtalya\'da yüzde 130 seviyelerinde bulunuyor.

(AA/RU/HA)


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