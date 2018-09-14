Ab Güvenlik Ve Göç Toplantısı Sona Erdi

AB GÖÇ, İÇİŞLERİ VE VATANDAŞLIK KOMİSERİ DİMİTRİS AVRAMOPULOS:- "DÜZENSİZ GÖÇÜ AZALTMAK İSTİYORSAK, DÜZENLİ GÖÇ İÇİN OLANAKLAR SUNMAK DURUMUNDAYIZ"

Viyana, 14 Eylül 18 : Avrupa Birliği (AB) Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopulos, göç sorununa kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini belirterek, "Düzensiz göçü azaltmak istiyorsak, düzenli göç için olanaklar sunmak durumundayız.” dedi.

Avusturya’nın AB Komisyonu Dönem Başkanlığı kapsamında sürdürülen güvenlik ve göç toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avramopulos göç ve güvenlik konularının gelecek on yıllar boyunca Avrupa ve dünya için önemli olmaya devam edeceğini belirtti.

Avramopulos, Afrika ve Avrupa’nın benzer güçlüklerle karşı karşıya olduğunu, göç konusunun yanı sıra güvenlik, yatırım, ekonomi ve ticaretin de göz ardı edilemeyecek önemli konular olduğuna değindi.

AB-AFRİKA İTTİFAKI

Avramopulos, her iki kıtanın benzer yönleri olan ikiz kardeş olduklarını vurgulayarak, AB Komisyonu\'nun, ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, yeni iş imkanlarının oluşturulması ve yatırımların yapılması için yeni bir AB-Afrika ittifakının üzerinde çalışılması önerisinde bulunduğunu aktardı.

Göçmen sorununa ilişkin kalıcı ve ortak bir çözüm bulunması gerektiğine işaret eden Avramopulos, “Düzensiz göçü azaltmak istiyorsak, düzenli göç için olanaklar sunmak durumundayız.” diye konuştu.

Avramopulos, Komisyonun Afrika’da iş imkanları oluşturulması yönünde pilot projeler hayata geçirmek istediğini, bununla beraber AB’nin sisteminde yapılacak düzenlemelerle kalifiye iş gücünün birliğe çekilmesi yönünde adımların atılacağını kaydetti.

Herhangi bir Afrika ülkesinin göçmenlerin yerleştirilmesi planlanan “varış ya da iniş merkezi” olarak adlandırılan platformlara sıcak bakıp bakmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Avramopulos, "Toplantıya katılan ülkelerin bu öneriye olumlu bir yanıt vermedi. Bu durum beni biraz kötümser olmaya sevk ediyor. Göçmenler için bir platform kurma düşünce imkansız ancak koordinasyon mümkün." dedi.

Avusturya İçişleri Bakanı Herbert Kickl da toplantının ikinci gününde bazı Afrika ülkelerinin temsilcilerinin katılımıyla düzensiz göç sorununa ilişkin ortak çözüm yolları üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını anlattı.

Kickl, insan kaçakçılığı ile mücadele ve düzensiz göçün önlenmesi için tarafların eşit koşullar altında ve olumlu bir atmosferde görüştüklerini aktararak, organize insan kaçakçılığı başta olmak üzere, düzensiz göçün nedenlerinin ortadan kaldırılması için çalışılması, sınır güvenliğinin aktif bir şekilde korunması, geri gönderilmelerde ortak ülkelerin desteklenmesi gibi başlıkların tartışıldığını vurguladı.

Kickl, “Suriyelilerin 2015’de yoğunlukla kullandığı Balkan rotasının kapatılmasında ortaya konan başarı, Afrika’da da gerçekleştirebilir.” dedi.

(AA/AK/GÜL)