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Ab Ekonomisi, Yılın 3\'üncü Çeyreğinde Önceki Çeyreğe Kıyasla Yüzde 0,3 Ve 2017\'nin Aynı Dönemine Göre 1,9 Büyüdü

Brüksel, 14 Kasım 18 : Avrupa Birliği (AB), bu yılın 3\'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 büyüme kaydetti.

Ab Ekonomisi, Yılın 3\'üncü Çeyreğinde Önceki Çeyreğe Kıyasla Yüzde 0,3 Ve 2017\'nin Aynı Dönemine Göre 1,9 Büyüdü

Brüksel, 14 Kasım 18 : Avrupa Birliği (AB), bu yılın 3\'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 büyüme kaydetti.

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:58
Ab Ekonomisi, Yılın 3\'üncü Çeyreğinde Önceki Çeyreğe Kıyasla Yüzde 0,3 Ve 2017\'nin Aynı Dönemine Göre 1,9 Büyüdü

Brüksel, 14 Kasım 18 : Avrupa Birliği (AB), bu yılın 3\'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 büyüme kaydetti.
Avrupa İstatistik Ofisi\'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi\'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın 3\'üncü çeyreğinde bir önceki 3 aylık döneme kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Avro Bölgesi\'nde GSYH artışı, 2017\'nin 3’üncü çeyreğine göre ise yüzde 1,7 olarak kaydedildi.

AB\'nde ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH yılın 3\'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, 2017\'nin 3\'üncü çeyreğine göre ise yüzde 1,9 yükseldi.

AB üyesi ülkeler ele alındığında, 3\'üncü çeyrek GSYH\'de bir önceki çeyreğe göre en yüksek büyüme yüzde 1,9\'la Romanya\'da ve yüzde 1,7\'yle Polonya\'da görüldü.
Söz konusu dönemde İngiltere yüzde 0,6, Fransa yüzde 0,4 büyürken, Almanya ise yüzde 0,2 oranında küçüldü.
(AA/AK/HA)
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