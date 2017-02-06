İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI JOHNSON:"LİBYA’DAKİ SİYASİ ANLAŞMANIN GELİŞTİRİLEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

“ONU TEMEL ALARAK ÜLKENİN BATISI İLE DOĞUSU ARASINDA HALİS BİR ORTAKLIK KURMAK GEREKİYOR"

Londra, 6 Şubat 17 : İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Libya'da daha önce varılan siyasi anlaşmanın geliştirilebileceğine inandıklarını söyledi.

Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Johnson, bugünkü görüşmelerde öncelikle Libya’daki durumun ele alınacağını dile getirdi.

"Libya’daki siyasi anlaşmanın geliştirilebileceğini düşünüyoruz." ifadesini kullanan Johnson, "Anlaşmanın bir yana bırakılmasını istemiyoruz, tabii ki böyle bir şey olmaz, ama onu temel alarak ülkenin batısı ile doğusu arasında halis bir ortaklık kurmak gerekiyor. Kritik konu bu." diye konuştu.

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta (Temsilciler Meclisi), diğeri Trablus'ta (Milli Genel Kongre) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Bu gelişmeler çerçevesinde 17 Aralık 2015'te Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimleriyle Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması"na göre, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kurulmuştu.

UKRAYNA

Johnson görüşmelerde, Ukrayna’da son günlerde yeniden tırmanan şiddetin de ele alınacağını belirterek, “Herkes bu konuda kaygılı. Nedenleri belirsiz. Bunu kimin başlattığı da karanlıkta. Ancak İngiltere yaptırımların gevşetilmesinin söz konusu olmayacağında ısrar edecek. Rusya üzerinde baskının devam etmesi için her sebep mevcut." ifadelerini kullandı.

Bugünkü görüşmelerde sığınmacı sorununun da değerlendirileceğine işaret eden Boris Johnson, İngiltere’nin geçen hafta Malta’da yapılan AB liderleri gayri resmi zirvesinde 30 milyon sterlin daha katkıda bulunmayı vaat ettiğini hatırlatarak, “AB’den ayrılıyor olabiliriz ama Avrupa’dan ayrılmıyoruz. Ortak girişimlere her zamanki gibi bağlıyız.” görüşünü dile getirdi.

BREXİT

Johnson, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasının İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) sürecindeki oy hakkıyla ilgili bir soru üzerine de, Avam Kamarasının Brexit sürecinde pek çok aşamada oylama yaptığını ve yapacağını ancak halkın bu konudaki iradesinin referandumda dile getirildiğini söyledi.

"Eminim hiç kimse halkın iradesini akamete uğratmayı istemez." diyen Johnson, şunları kaydetti:

"Çünkü bu irade çok açık bir şekilde ifade edildi. Avam Kamarası da 6’ya 1 çoğunlukla bu konuda söz hakkını İngiliz halkına verdi. Halk oyunu kullandı ve ikna edici bir çoğunlukla AB’den ayrılma kararını verdi. Biz de bunu hayata geçireceğiz ve bu büyük bir başarı olacak."

(AA/AK/ŞEB)