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"ab Dijital Vergi Planını Gözden Geçirmeli”

ALMANYA BAŞBAKAN YARDIMCISI VE MALİYE BAKANI OLAF SCHOLZ:

"ab Dijital Vergi Planını Gözden Geçirmeli”

ALMANYA BAŞBAKAN YARDIMCISI VE MALİYE BAKANI OLAF SCHOLZ:

06 Kasım 2018 Salı 15:15

ALMANYA BAŞBAKAN YARDIMCISI VE MALİYE BAKANI OLAF SCHOLZ: "AB, DİJİTAL VERGİ PLANINI GÖZDEN GEÇİRMELİ. DİJİTAL VERGİNİN SADECE 2020 YAZINA KADAR KÜRESEL BİR ANLAŞMA OLMAMASI DURUMUNDA UYGULANMASI GEREKİR”
Berlin, 6 Kasım 18 : Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı OlafScholz, Avrupa Birliği’nin Google ve Facebook gibi büyük şirketlerin dijital gelirlerine yüzde 3 vergi getirme planını gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, “Dijital verginin sadece 2020 yazına kadar küresel bir anlaşma olmaması durumunda uygulanması gerekir.”dedi.
Scholz, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği Maliye Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, AB’nin vergi kaçırmakla suçlanan büyük şirketlerin dijital gelirlerine yüzde 3 oranında vergi getirme planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AB’nin söz konusu dijital vergi planını gözden geçirmesi gerektiğinin altını çizen Scholz, “Dijital vergi sadece 2020 yazına kadar küresel bir anlaşma olmaması durumunda uygulanması gerekir.”diye konuştu. Scholz, AB’nin gözden geçireceği planda, söz konusu verginin kapsamının azaltılması ve veri satışından elde edilecek geliri kapsamaması gerektiğini vurguladı.
AB’nın planladığı söz konusu vergi, iş modellerini dijitale dönüştürme sürecinde olan Alman şirketlerini olumsuz etkileyeceği için Alman sanayiciler tarafından eleştiriliyor.
Alman Sanayi Federasyonu\'ndan (BDI) bugün yapılan açıklamada, "BDI, dijital verginin uygulanmasına karşı. Bu, Alman sanayisine de zarar verir. Çünkü şirketlerimiz şu anda iş modellerini dijitale dönüştürme sürecinde. Dijital bir vergi, bu süreci etkileyecek ve çifte vergilendirme riski taşıyacak." ifadeleri kullanıldı.
AB ülkeleri, şirket karlarını birlik dışındaki düşük verginin olduğu ülkelere yönlendirerek vergi kaçırmakla suçlanan büyük şirketlerin dijital gelirlerine yüzde 3 vergi getirmeyi planlıyordu. Söz konusu vergi, uluslararası geliri 750 milyon avro olan ve internetten satışı 50 milyon avroyu bulan şirketleri kapsıyor. Bu kategoriye giren en az 115 şirket mevcut.
AB ülkelerinde dijital vergi konusunda ABD’nin kendi şirketlerini korumak için misilleme yapacağı endişesiyle fikir ayrılıkları oluştu. Fransa\'nın uzun zamandır desteklediği plana İrlanda karşı çıkıyordu.
Planın yürürlüğe girmesi için bütün AB ülkelerinin destek vermesi gerekiyor. Planın kardan çok, şirketlerin satışını hedef alması da eleştiri konusu. AB\'nin dijital vergiyi uygulamaya geçirmesi halinde yıllık 5 milyar avroya yakın vergi toplanması bekleniyor.
(AA/ÖZ/ŞEB)
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