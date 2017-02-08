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08 Şubat 2017 Çarşamba 09:24

Ab Dijital Hizmetlerde Sınırları Kaldırıyor

Avrupa Birliği (AB), vatandaşların dijital hizmet aboneliklerine diğer AB üyesi ülkelerde de erişimlerini sağlayacak düzenlemede uzlaştı.

Ab Dijital Hizmetlerde Sınırları Kaldırıyor
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AB, DİJİTAL HİZMETLERE SEYAHATLERDE ERİŞİM İMKANI SAĞLAYACAK DÜZENLEMEDE UZLAŞI SAĞLADI     

Brüksel, 8 Şubat 17 : Avrupa Birliği (AB), vatandaşların dijital hizmet aboneliklerine diğer AB üyesi ülkelerde de erişimlerini sağlayacak düzenlemede uzlaştı.
       
AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi, birlik üyesi bir ülkedeki sanal hizmetlere abone olan kullanıcıların, aynı içeriklere diğer AB üyesi ülkelerde de erişebilmelerini sağlayacak telif hakları yasası düzenlemesinde uzlaşı sağlandığını açıkladı.       

Varılan uzlaşıyla, AB telif hakları yasalarında değişikliğe gidilecek ve yeni “taşınabilirlik” kuralı eklenecek.       

Böylece, AB vatandaşları kendi ülkelerinde abone oldukları Netflix, Sky ve Amazon Prime gibi uygulamalara ve çeşitli film, e-kitap, video oyun, müzik gibi dijital hizmetlere diğer AB üyesi ülkelere yaptıkları seyahatlerde de aynı şekilde erişim sağlayabilecek.       

Yeni düzenlemenin, AB kurumlarının resmi onay süreçlerini tamamlamalarının ardından 2018 yılı başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.        

(AA/AK/GÜL)

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