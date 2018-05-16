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Ab\'den Yunanistan’a Sığınmacı Uyarısı

Brüksel, 16 Mayıs 18 : Avrupa Birliği (AB), Yunanistan\'a gelen sığınmacı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre artış gözlendiğini, bu nedenle sınır güvenliğinin artırılması gerektiğini bildirdi.AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Yunanistan\'a mart ayında gelen sığınmacı sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 9 kat arttığı belirtildi.Açıklamada, mart ayında deniz ve kara yoluyla Türkiye üzerinden Yunanistan\'a 15 bin 457 sığınmacının geldiği ancak bu rakamın 2015\'teki sığınmacı...

Ab\'den Yunanistan’a Sığınmacı Uyarısı

Brüksel, 16 Mayıs 18 : Avrupa Birliği (AB), Yunanistan\'a gelen sığınmacı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre artış gözlendiğini, bu nedenle sınır güvenliğinin artırılması gerektiğini bildirdi.AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Yunanistan\'a mart ayında gelen sığınmacı sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 9 kat arttığı belirtildi.Açıklamada, mart ayında deniz ve kara yoluyla Türkiye üzerinden Yunanistan\'a 15 bin 457 sığınmacının geldiği ancak bu rakamın 2015\'teki sığınmacı...

16 Mayıs 2018 Çarşamba 15:01
Ab\'den Yunanistan’a Sığınmacı Uyarısı

Brüksel, 16 Mayıs 18 : Avrupa Birliği (AB), Yunanistan\'a gelen sığınmacı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre artış gözlendiğini, bu nedenle sınır güvenliğinin artırılması gerektiğini bildirdi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Yunanistan\'a mart ayında gelen sığınmacı sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 9 kat arttığı belirtildi.

Açıklamada, mart ayında deniz ve kara yoluyla Türkiye üzerinden Yunanistan\'a 15 bin 457 sığınmacının geldiği ancak bu rakamın 2015\'teki sığınmacı krizindeki döneme göre çok düşük olduğu vurgulanarak, Türkiye ile 2016\'da imzalananmutabakatınhalabaşarılıbiçimdeişlediğiifadeedildi.
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AB Komisyonu, her şeye rağmen artan sığınmacı akınının önüne geçmek için Birlik ülkelerinin sınır güvenliklerini artırması gerektiğini bildirdi.

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos, konuya ilişkin açıklamasında, "Geçen yıllarda, AB içinde ve işbirliği yaptığımız ülkeler arasında önemli bir lerleme kaydedildi. Bununla birlikte, durum hala kırılgan ve yapacağımız daha çok iş var." dedi.

(AA/FG)
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