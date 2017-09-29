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29 Eylül 2017 Cuma 16:21

Ab'den Yunanistan'a Kobi Desteği

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının Yunanistan'da KOBİ'ler için 700 milyon Euro kredi sağlayacağı bildirildi.

Ab'den Yunanistan'a Kobi Desteği
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YUNANİSTAN'DA FAALİYET GÖSTEREN KOBİ'LERE AB KAYNAKLARI 700 MİLYON EUROLUK KREDİ DESTEĞİ SAĞLAYACAK

Atina, 29 Eylül 17 (.): Avrupa Birliği (AB) kurumlarının Yunanistan'da KOBİ'ler için 700 milyon Euro kredi sağlayacağı bildirildi.

Avrupa Yatırım Bankasından (EIB) yapılan açıklamada, EIB, Avrupa Yatırım Fonu (EIF) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) desteğiyle 700 milyon Euroluk kredinin KOBİ yatırımları için Yunanistan'a sunulacağı belirtildi.

EIB'nin krediye destek amacıyla 350 milyon Euroluk kaynak sağlayacağı ifade edilen açıklamada, EBRD'nin de 50 milyon Euroluk uzun vadeli fon sağlayacağı kaydedildi.

Mali krizden sonra ilk defa Yunan bankası tahvillerine yatırım

EIB'nin sağlayacağı kaynağın, Yunanistan'ın ulusal bankalarından Piraeus'un ipotekli tahvillerini satın alma yoluyla yapılacağının aktarıldığı açıklamada, mali krizin patlak verdiği 2010'dan bu yana ilk kez bir Yunan bankasının tahvillerine yatırım yapılacağına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, Piraeus Bank'ın ipotekli tahvil programına bağlı olarak, ekim ayında 5 yıl vadeli 500 milyon Euroluk tahvil ihraç edeceği bilgisi paylaşıldı.

Kredi, "Juncker Planı" olarak bilinen "Avrupa için Yatırım Planı" kapsamında Yunanistan adına şimdiye kadar atılmış en önemli adımlardan biri olarak görülüyor.

Kredi desteğine ilişkin açıklamalarda bulunan AB Komisyonunun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, "Bu anlaşma, ekonomiye büyük bir destek sağlayacak. Bu, Komisyonun Yunanistan'da büyüme ve kalkınmaya olan desteğine devam eden bağlılığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

EIB Başkanı Werner Hoyer de açıklamasında, "Bu rekor faaliyet EIB'nin ülke genelinde büyümeyi hedefleyen şirketler için grubumuzun yenilenen desteğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

(AA/RU/GUR)

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