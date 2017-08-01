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01 Ağustos 2017 Salı 13:38

Ab'den Türkiye Açıklaması...

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'yle Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi için AB üyesi ülkelerden halihazırda yetki talep edildiğini, güncellenmiş bir anlaşmanın her iki tarafa da önemli yararlar sağlayacağını bildirdi.

Ab'den Türkiye Açıklaması...
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AB KOMİSYONU BAŞSÖZCÜ YARDIMCISI ANDREEVA: "GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ BİZİM (ÜYE ÜLKELERE) TEKLİF ETTİĞİMİZ BİR ŞEY"

AB KOMİSYONU SÖZCÜSÜ GORDEJUELA: "KOMİSYON, GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİN HER İKİ TARAFA DA ÖNEMLİ EKONOMİK YARARLAR SAĞLAYACAĞINI DEĞERLENDİRİYOR"

Brüksel, 1 Ağustos 17 : Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye'yle Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi için AB üyesi ülkelerden halihazırda yetki talep edildiğini, güncellenmiş bir anlaşmanın her iki tarafa da önemli yararlar sağlayacağını bildirdi.

AB Komisyonu'nun günlük basın toplantısında, Almanya'nın Türkiye'yle Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi çalışmalarının askıya alınması ve Türkiye'ye katılım öncesi fonların dondurulmasını istediğine ilişkin iddialar gündeme geldi.

AB Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Mina Andreeva, spekülasyonlara ilişkin yorumda bulunmayacağını, ancak geçen hafta AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısının yapıldığını hatırlatarak, "Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesi bizim (üye ülkelere) teklif ettiğimiz bir şey." dedi.

Sözcü Carlos Martin Ruiz De Gordejuela ise, AB'nin Türkiye'yle ilişkisinin devam etmesinin son gelişmeler çerçevesinde gerekli olduğunu, katılım fonlarıyla reformlar, temel haklar, hukukun üstünlüğü gibi alanlara odaklanıldığını söyledi.

Komisyonun 2016 sonunda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için AB Konseyinden yetki talep ettiğini hatırlatan Gordejuela, "Komisyon, Gümrük Birliği'nin güncelleştirilmesinin, her iki tarafa da önemli ekonomik yararlar sağlayacağını değerlendiriyor." dedi.

(AA/ID/SEL)

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