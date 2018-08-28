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Ab\'den Trump\'a Uyarı…

AB KOMISYONU SÖZCÜSÜ DANIEL ROSARIO:

Ab\'den Trump\'a Uyarı…

AB KOMISYONU SÖZCÜSÜ DANIEL ROSARIO:

28 Ağustos 2018 Salı 14:49
Ab\'den Trump\'a Uyarı…
AB KOMISYONU SÖZCÜSÜ DANIEL ROSARIO: "ABD\'NIN AVRUPA MENŞELI ÜRÜNLERE EK VERGI UYGULAMASI HALINDE, AB DE BUNA HIZLA YANIT VERMEYE HAZIRDIR"

Brüksel, 28 Ağustos 18 : Avrupa Birliği (AB), ABD\'nin Avrupa mallarına ek vergi uygulaması durumunda buna hızla yanıt vereceği uyarısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Daniel Rosario, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Tabii ki ABD\'nin Avrupa menşeli ürünlere ek vergi uygulaması halinde, AB de buna hızla yanıt vermeye hazırdır." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen günlerde AB\'den ithal edilen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini söylemişti.

Önceki ay AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ABD Başkanı Trump ekonomik ilişkileri görüşmek üzere Beyaz Saray\'da bir araya gelmişti.

(AA/ID/SEL)
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