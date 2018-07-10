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Ab\'den Trump\'a "dostlarının Kıymetini Bil" Çağrısı

Brüksel, 10 Temmuz 18 : Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump\'a

Ab\'den Trump\'a "dostlarının Kıymetini Bil" Çağrısı

Brüksel, 10 Temmuz 18 : Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump\'a

10 Temmuz 2018 Salı 13:27
Ab\'den Trump\'a

Brüksel, 10 Temmuz 18 : Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump\'a "Dostlarınızın kıymetini bilin, neticede çok fazla dostunuz yok." çağrısında bulundu.
Tusk, Brüksel\'deki NATO-AB 2. ortak bildirisi imza töreninde yaptığı konuşmada, "Uzun süredir ortak savunma kabiliyetine yetersiz katkı sunduğu iddiasıyla neredeyse her gün Avrupa\'yı doğrudan eleştiren Trump\'a seslenmek istiyorum. Sayın Başkan Trump, ABD Avrupa\'dan daha iyi bir müttefike sahip olmadı ve olmayacak. Bugün Avrupa savunmaya Rusya\'dan çok daha fazla ve Çin kadar harcama yapıyor." ifadelerini kullandı.
Tusk, Trump\'a "Dostlarınızın kıymetini bilin, neticede çok fazla dostunuz yok. Para önemlidir ama genel iş birliği daha önemlidir." uyarısında bulundu.
Trump\'ın ABD\'nin Avrupa\'yı düşmanlara karşı tek başına koruduğuna dair açıklamasına değinen Tusk, Avrupa\'nın 11 Eylül\'ün ardından ABD\'ye ilk destek verenlerden olduğunu ve Afganistan\'da Avrupalı askerlerin ABD\'li askerlerle beraber omuz omuza savaştığını anımsattı.
Tusk, "Sayın Başkan, yarın NATO zirvesinde görüştüğümüzde ve Helsinki\'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünüzde lütfen şunu aklınızda bulundurun, stratejik ortağınız kim, stratejik probleminiz kim" dedi.
(AA/ÖZ/YIL)
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