Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
hafif yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
106112
ALTIN
191.518
DOLAR
4.5902
STERLİN
6.1092
EURO
5.3303
Sahte evrak zanlıları teminata bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Bayrak indirenlere para cezası
BAYRAK İNDİRENLERE PARA CEZASI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
İntihar eden kişi kurtarılamadı
İNTİHAR EDEN KİŞİ KURTARILAMADI
banner282

Ab\'den Plastik Ürünlere Yasak Geliyor

Brüksel, 28 Mayıs 18 (.): Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, denizlerdeki atıklarla mücadele için en sık karşılaşılan tek kullanımlık plastik ürünlere yönelik yeni kurallar getirilmesini teklif etti.

Ab\'den Plastik Ürünlere Yasak Geliyor

Brüksel, 28 Mayıs 18 (.): Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, denizlerdeki atıklarla mücadele için en sık karşılaşılan tek kullanımlık plastik ürünlere yönelik yeni kurallar getirilmesini teklif etti.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 12:57
Ab\'den Plastik Ürünlere Yasak Geliyor

Brüksel, 28 Mayıs 18 (.): Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, denizlerdeki atıklarla mücadele için en sık karşılaşılan tek kullanımlık plastik ürünlere yönelik yeni kurallar getirilmesini teklif etti.

AB Komisyonu, sahillerde ve denizlerinde en çok bulunan tek kullanımlık plastik atıkların kullanımını sınırlandırmaya yönelik düzenleme teklifini açıkladı.

Buna göre, uygun fiyatlı alternatiflerin bulunduğu tek kullanımlık plastik ürünler piyasalardan yasaklanacak.

Plastik kulak pamukları, çatal bıçak setleri, tabaklar, pipetler, içecek karıştırıcılar ve balon çubukları sadece sürdürülebilir malzemelerden üretilebilecek. Plastik içecek kapları sadece kapaklı biçimde satılabilecek.

AB üyesi ülkeler plastik gıda kapları ve içecek kaplarının kullanımını ulusal hedefler belirleyerek ve alternatif ürünler sağlayarak azaltacak. Tek kullanımlık plastik ürünler ücretsiz dağıtılamayacak.

Plastikten yapılan gıda kapları, paket, ambalaj, bardak, ıslak mendil, balon, poşet ve sigara filtrelerini üretenler ürünlerinin atık ve temizlik maliyetlerini karşılamaya yardımcı olacak.

Bu sektörlere daha az kirletici ürün alternatifleri geliştirmeleri için teşvikler verilecek.
banner277

AB üyesi ülkeler, 2025 yılına kadar tek kullanımlık plastik şişelerin 90\'ını depozito gibi çeşitli sistemlerle toplamak zorunda olacak.

Hijyenik ped, ıslak mendik ve balon gibi ürünlerde ne şekilde atılmaları gerektiği ve çevreye olumsuz etkileri hakkında bilgilendirme bulunması gerekecek.

Üye ülkeler, plastiklerin tekrar kullanımı ve atık yönetimi hakkında tüketicileri bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapacak.

Plastik balıkçılık malzemesi üretenler, atıklarının toplanması, taşınması ve işlenmesi maliyetlerini karşılayacak.

Teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında üçlü görüşme yapılacak.

Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması halinde tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek. Devamında da AB üyesi ülkelerin gerekli düzenlemeleri uygulamaları gerekecek.

(AA/ID/ÖK)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"kahraman" Gassama’ya Vatandaşlık Ödülü
Pakistan'ın Yeni Başbakanı Nasırul Mülk Oldu
Pakistan'ın Yeni Başbakanı Nasırul Mülk Oldu
Ab Suriye Rejimine Yönelik Yaptırımları Uzattı
Ab Suriye Rejimine Yönelik Yaptırımları Uzattı
Muhtemel Trump-Kim Zirvesine Moon da Katılabilir...
Muhtemel Trump-Kim Zirvesine Moon da Katılabilir...
Meksika'da Uyuşturucu Karteline Operasyon
Meksika'da Uyuşturucu Karteline Operasyon
Maryland'de Sel Hayatı Felç Etti!
Maryland'de Sel Hayatı Felç Etti!
Japonya, Güney Kore ve Çin Arasında Telekomünikasyon İş Birliği
Japonya, Güney Kore ve Çin Arasında Telekomünikasyon İş Birliği
Çin'de 5,7 büyüklüğünde deprem
Çin'de 5,7 büyüklüğünde deprem
İsrail basınından gündemi sarsacak Türkiye iddiası!
İsrail basınından gündemi sarsacak Türkiye iddiası!
Hindistan'da deprem söylentisi izdihama yol açtı
Hindistan'da deprem söylentisi izdihama yol açtı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim