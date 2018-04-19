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Ab\'den Kuzey Kore\'ye İlave Yaptırım

Brüksel, 19 Nisan 18 : Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore\'ye yönelik yaptırımlar listesine 4 kişiyi daha eklediğini açıkladı.

Ab\'den Kuzey Kore\'ye İlave Yaptırım

Brüksel, 19 Nisan 18 : Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore\'ye yönelik yaptırımlar listesine 4 kişiyi daha eklediğini açıkladı.

19 Nisan 2018 Perşembe 16:46
Ab\'den Kuzey Kore\'ye İlave Yaptırım

Brüksel, 19 Nisan 18 : Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kore\'ye yönelik yaptırımlar listesine 4 kişiyi daha eklediğini açıkladı.
AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, nükleer ve balistik füze deneyen Kuzey Kore\'ye yönelik kısıtlayıcı yaptırımların artırıldığı kaydedildi.
Böylece, AB\'nin Birleşmiş Milletler\'den (BM) bağımsız olarak kendi listesinde Kuzey Kore\'den yaptırım uyguladığı kişi sayısı 59\'a yükseldi. AB, bu çerçevede 9 şirkete daha yaptırım uyguluyor.
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Diğer yandan BM kararlarıyla uyumlu olarak AB\'nin ilave yaptırım listesinde mal varlıkları dondurulmuş ve/veya vize yasağı getirilmiş kurum sayısı 75, kişi sayısı da 80 olmuş durumda.
Açıklamada, AB\'nin, Kuzey Kore\'nin Kore Yarımadası\'nın nükleer silahlardan arındırılması için anlamlı bir diyalog yürütmesi gerektiği konusunda ısrarlı tutum sergilemeye devam ettiği hatırlatıldı.
AB\'nin Kuzey Kore\'ye yönelik ilk yaptırımları 2006\'da başlamıştı. Ülkeyle silah ticareti ve Kuzey Kore\'nin nükleer ve balistik füze teknolojisi geliştirmesine katkı verecek ürün, hizmet ve teknolojilerin sağlanması yasaklanmıştı.
(AA/AK/HÖ)
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