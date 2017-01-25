FLAŞ HABER

Gezi Kabusa Döndü

Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Ocak 2017 Çarşamba 12:37

Ab'den İsrail’in Konut Kararına Tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi FedericaMogherini, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı 2 bin 500 konutun inşasına onay vermesinin üzüntü verici olduğunu ve uygulanabilir iki devletli çözüm beklentisini ciddi zarara uğrattığını bildirdi.

Ab'den İsrail'in Konut Kararına Tepki
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

AB DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKASI YÜKSEK TEMSİLCİSİ MOGHERİNİ, İSRAİL'İN İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN TOPRAKLARINDA YASA DIŞI 2 BİN 500 KONUTUN İNŞASINA ONAY VERMESİNİN ÜZÜNTÜ VERİCİ OLDUĞUNU VE UYGULANABİLİR İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM BEKLENTİSİNİ CİDDİ ZARARA UĞRATTIĞINI BELİRTTİ 

Brüksel, 25 Ocak 17 : Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi FedericaMogherini, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı 2 bin 500 konutun inşasına onay vermesinin üzüntü verici olduğunu ve uygulanabilir iki devletli çözüm beklentisini ciddi zarara uğrattığını bildirdi.

Mogherini, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı 2 bin 500 konutun inşasına onay vermesinin ardından yazılı açıklama yaptı.       

İsrail hükümetinin "yasa dışı" bir şekilde 22 Ocak’ta Doğu Kudüs’te 566 konut ve 24 Ocak’ta Batı Şeria’da 2 bin 500 konut inşasını duyurduğunu anımsatan Mogherini, İsrail'in bu davranışının iki devletli çözüm beklentisine ciddi zarar verdiğini kaydetti. 

Mogherini açıklamasında, bütün seviyelerde devamlı ve ciddi uluslararası kaygı ve itirazlara rağmen İsrail'in yerleşim politikalarını bu şekilde sürdürmesinin "üzüntü verici" olduğunu belirterek BM Güvenlik Konseyi kararına göre İsrail'in devam eden yerleşim yeri politikasının uluslararası hukuka göre "yasa dışı" olduğunun altı çizdi.

AB politikasının İsrail'in bu yerleşim politikalarının tam tersi yönde olduğuna dikkat çeken Mogherini, tüm tarafların meşru isteklerine uygun olarak kalıcı barışın sağlanabilmesi için iki devletli çözümün tek yol olduğunu ifade etti.

(AA/AK/ÖK)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:
Bilim Adamları Işığı Üç Boyutlu Yansıtabilen Nano-malzeme Geliştirdi Bilim Adamları Işığı Üç Boyutlu Yansıtabilen...
İklim Değişikliğinin Etkileri 2100'e Kadar İki Katına Çıkabilir İklim Değişikliğinin Etkileri 2100'e Kadar İki...
Ruslar İlk Elektromanyetik Silahı Test Etti Ruslar İlk Elektromanyetik Silahı Test Etti
Belçika'da Yabancı Savaşçı Operasyonu Belçika'da Yabancı Savaşçı Operasyonu
Avustralya'da Biyometrik Sınır Kontrol Sistemi Yolda Avustralya'da Biyometrik Sınır Kontrol Sistemi Yolda
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye krizinin çözümüne yönelik çabaların Astana görüşmeleriyle...

Haberi Oku