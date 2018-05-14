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Ab\'den İran Nükleer Anlaşması Açıklaması

Brüksel, 14 Mayıs 18 : Avrupa Birliği (AB), İran nükleer anlaşmasına bağlılığını yineleyerek mevcut anlaşmanın

Ab\'den İran Nükleer Anlaşması Açıklaması

Brüksel, 14 Mayıs 18 : Avrupa Birliği (AB), İran nükleer anlaşmasına bağlılığını yineleyerek mevcut anlaşmanın

14 Mayıs 2018 Pazartesi 14:20
Ab\'den İran Nükleer Anlaşması Açıklaması

Brüksel, 14 Mayıs 18 : Avrupa Birliği (AB), İran nükleer anlaşmasına bağlılığını yineleyerek mevcut anlaşmanın "ilerideki çalışmalar" için temel oluşturabileceğini açıkladı.
AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın toplantısında "Amacımız, mevcut anlaşmayı korumak. Bu anlaşma ilerideki çalışmalarımıza temel oluşturabilir." dedi.
2015\'te imzalanan anlaşmanın işlediğini vurgulayan Kocijancic, bunun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından da çeşitli belgelerle teyit edildiğini anımsattı.
Kocijancic, "12 yıllık yoğun diplomatik çabalar sonucu varılan bir anlaşmamız var. İran nükleer anlaşmaya bağlı kaldığı sürece bunun sürdürülmesinden yanayız." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran\'la varılan nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015\'te askıya alınan İran\'a yönelik ekonomik yaptırımların en güçlü şekilde yeniden hayata geçirileceğini açıklamıştı.
(AA/ÖZ/HA)
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