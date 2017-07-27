Ab'den Gambiya'ya 33 Milyon Euro Destek

Avrupa Birliği (AB), birlik ülkelerine göçü önlemek için Gambiya'ya 33 milyon Euro yardım sözü verdi.

YARDIMLA GAMBİYA'DAN AVRUPA ÜLKELERİNE GÖÇÜN ÖNÜNE GEÇMEK AMAÇLANIYOR

Abuja, 27 Temmuz 17 : Avrupa Birliği (AB), birlik ülkelerine göçü önlemek için Gambiya'ya 33 milyon Euro yardım sözü verdi.

Gambiya basınında yer alan haberlere göre, AB ülkeleri, Gambiya'dan Almanya, İtalya ve İspanya gibi ülkelere devam eden göçü durdurmak harekete geçti.

Bu kapsamda birlik, Gambiya'ya 33 milyon Euro yardım yapma kararı aldı.

Yardımla ülkedeki gençlere iş olanakların sağlanması, böylelikle Avrupa'ya göçün engellenmesi hedefleniyor.

AB daha önce girişimci gençler için kullanılması ve iş imkânlarının genişletilebilmesi amacıyla Gambiya'ya 27 milyon Euro vermişti.

On binlerce Gambiyalı genç, yeni iş fırsatları ve daha iyi hayat standartları ümidiyle Avrupa'ya göç ediyor.

(AA/RU/ÖK)