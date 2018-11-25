Ab\'den Brexit Anlaşmasına Onay





AB KONSEYİ BAŞKANI DONALD TUSK:"27 AB ÜLKESİ, AYRILIK ANLAŞMASINI VE AB-İNGİLTERE İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİNİ BELİRLEYEN SİYASİ DEKLARASYONBELGESİNİ ONAYLADI"Brüksel, 25 Kasım 18 : Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke lideri, Brexit anlaşmasını ve İngiltere\'yle gelecekteki ilişkileri belirleyecek siyasi deklarasyon belgesini onayladı.AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27 AB ülkesi, ayrılık anlaşmasını ve AB-İngiltere ilişkilerinin geleceğini belirleyen siyasi deklarasyon belgesini onayladı." ifadesini kullandı.Anlaşma, toplantı başladıktan yaklaşık 40 dakika sonra imzalandı.AB ve İngiltere müzakerecileri tarafından hazırlanan ayrılık anlaşması metninin, Brexit sonucunda ortaya çıkacak bütün konularda hukuki netlik sağlaması öngörülüyor.Onaylanan siyasi deklarasyon belgesiyle de İngiltere ve AB arasında gelecekte inşa edilecek ilişkilereyön verilmesi hedefleniyor.Bundan sonraki süreçte, 585 sayfalık Brexit ayrılık belgesinin Avrupa Parlamentosu (AP) ve İngiltere Parlamentosu\'nda onaylanması gerekiyor.İngiltere, 23 Haziran 2016\'da yapılan referandumla AB\'den ayrılma kararı almıştı. İngiltere, 29 Mart 2019\'da AB\'den resmen ayrılacak.AB LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİAvrupa Birliği (AB) Konseyi, İngiltere\'nin birlikten ayrılmasını ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek siyasi deklarasyonu onayladığını belirterek, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosuna gerekli adımları atma çağrısında bulundu.AB Liderler Zirvesi çerçevesinde kabul edilen sonuç bildirgesinde, AB Konseyinin İngiltere ve Kuzey İrlanda\'nın birlikten ayrılmasını sağlayan anlaşmayı onayladığı ifade edildi.Bildirgede, AB Komisyonu ve AP\'ye anlaşmanın 30 Mart 2019\'da yürürlüğe girmesini sağlamak için gerekli adımların atılması çağrısı yapıldı.AB Konseyinin İngiltere ve Kuzey İrlanda ile gelecekte inşa edilecek ilişkinin çerçevesini belirleyecek siyasi deklarasyonu da onayladığı kaydedilen bildirgede, AB\'nin İngiltere\'yle gelecekte "mümkün olduğu kadar yakın" bir ilişki yürütme konusunda kararlı olduğu kaydedildi.(AA/AK/FEZ)