banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96743
ALTIN
184.804
DOLAR
4.6139
STERLİN
6.0269
EURO
5.3594
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Lefkoşa Güzelyurt Anayolunda Arabada Uyuşturucu!
Son Dakika
İKİ KİŞİ YARI BAYGIN BULUNDU!
Son Bir Haftada Trafikteki Bilanço: 58 Kaza,12 Yaralı…
Son Bir Haftada Trafikteki Bilanço:...
banner282

Ab\'den Abd\'ye 294 Milyar Dolarlık Misilleme Uyarısı

Brüksel, 2 Temmuz 18 : Avrupa Birliği (AB), ABD\'nin Avrupa ülkelerinden ithal edilen arabalara ilave gümrük vergisi uygulama kararı alması halinde 294 milyar dolarlık ticari misilleme yapılabileceğini bildirdi.

Ab\'den Abd\'ye 294 Milyar Dolarlık Misilleme Uyarısı

Brüksel, 2 Temmuz 18 : Avrupa Birliği (AB), ABD\'nin Avrupa ülkelerinden ithal edilen arabalara ilave gümrük vergisi uygulama kararı alması halinde 294 milyar dolarlık ticari misilleme yapılabileceğini bildirdi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:44
Ab\'den Abd\'ye 294 Milyar Dolarlık Misilleme Uyarısı


Brüksel, 2 Temmuz 18 : Avrupa Birliği (AB), ABD\'nin Avrupa ülkelerinden ithal edilen arabalara ilave gümrük vergisi uygulama kararı alması halinde 294 milyar dolarlık ticari misilleme yapılabileceğini bildirdi.

AB Komisyonu\'nun yaşanan karşılıklı ticari anlaşmazlıklar konusunda ABD Ticaret Bakanlığı\'na gönderdiği mektup basına sızdı.

Mektupta, ABD tarafından araba ve yedek parçalara ilave gümrük vergisi uygulanmasının gereksiz ve ekonomik olarak anlamsız olduğu, çelik ve alüminyum deneyimleri uyarınca yapılan ön incelemelere göre, ABD\'nin Avrupa arabaları ve parçalarına yüzde 25 oranında ilave gümrük vergileri uygulaması kararının 294 milyar dolara ulaşan karşı tedbirlere neden olabileceği belirtildi.

Söz konusu verginin ABD ekonomisine başlangıçta 13-14 milyar dolar olumsuz etki edeceğine dikkat çekilen mektupta, bunun cari dengeyi de olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

Mektupta, Avrupalı otomobil üreticilerinin geçen yıl ABD\'de 2,9 milyon araç ürettiği, bunun ABD otomobil üretimin yüzde 26\'sı olduğu ve yüzbinlerce kişiye istihdam sağladığı ifade edildi.

SÜREÇ

ABD Başkanı Trump, 9 Mart\'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamış, AB\'ye bu vergilerden 1 Haziran\'a kadar geçici muafiyet tanımıştı. AB, ABD\'nin yakın müttefiki olduğunu ve ulusal güvenlik tehdidi olmadığını gerekçe göstererek ABD\'nin gümrük vergilerinden daimî bir biçimde muaf tutulma çağrısında bulunmuştu. Taraflar arasında yapılan müzakereler sonucu AB, ABD\'yi kararından vazgeçirememişti.

ABD\'nin devreye aldığı ilave gümrük vergileri konusunda dengeleyici tedbirler alan AB, 22 Haziran\'dan itibaren ABD\'den ithal edilen mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürüne yüzde 25 gümrük vergisi yürürlüğe koydu.

AB\'nin kararının ardından ABD Başkanı Trump, Avrupa\'dan ithal edilen tüm araçlara yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmuştu.

(AA/RU/ÖK)

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bütün dünya onu konuşmuştu: İşte yeni işi…
Bütün dünya onu konuşmuştu: İşte yeni işi…
Japonya'da kimyasal üretim yapan tesiste patlama: 1 ölü, 12 yaralı
Japonya'da kimyasal üretim yapan tesiste patlama: 1 ölü, 12 yaralı
İsrailliler, Trump'ın barış planına şüpheyle yaklaşıyor
İsrailliler, Trump'ın barış planına şüpheyle yaklaşıyor
AB'de kişi başına en çok araba Lüksemburg'da
AB'de kişi başına en çok araba Lüksemburg'da
Ab Komisyonundan Polonya'ya İhlal Davası
Ab Komisyonundan Polonya'ya İhlal Davası
İran'da Kirli İçme Suyundan Zehirlenenlerin Sayısı 350'ye Yükseldi
İran'da Kirli İçme Suyundan Zehirlenenlerin Sayısı 350'ye Yükseldi
Malezya'da Tekne Alabora Oldu
Malezya'da Tekne Alabora Oldu
Pakistan Kuraklıkla Karşı Karşıya
Pakistan Kuraklıkla Karşı Karşıya
Fransa'da Hükümeti Eleştiren Büyükelçi Görevden Alındı
Fransa'da Hükümeti Eleştiren Büyükelçi Görevden Alındı
AB’dan ABD’ye Ticari Misilleme Uyarısı!
AB’dan ABD’ye Ticari Misilleme Uyarısı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim