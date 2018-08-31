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Ab\'de Yaz Saati Uygulaması Tartışması

Berlin, 31 Ağustos 18 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB\'de yaz ile kış saatine ilişkin yılda iki kez yapılan saat değişikliği uygulamasını kaldırmak istediğini söyledi.

Ab\'de Yaz Saati Uygulaması Tartışması

Berlin, 31 Ağustos 18 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB\'de yaz ile kış saatine ilişkin yılda iki kez yapılan saat değişikliği uygulamasını kaldırmak istediğini söyledi.

31 Ağustos 2018 Cuma 10:58
Ab\'de Yaz Saati Uygulaması Tartışması

Berlin, 31 Ağustos 18 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB\'de yaz ile kış saatine ilişkin yılda iki kez yapılan saat değişikliği uygulamasını kaldırmak istediğini söyledi.

Juncker, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF\'ye yaptığı açıklamada, yaz saati ile kış saati konusunda tartışmaların uzun zamandır devam ettiğine dikkati çekerek, bu konuda AB\'de bir anket yapıldığını anımsattı.

Verilen cevaplarda sürekli yaz saati uygulamasına geçilmesinin istendiğini aktaran Juncker, "Böyle de olacak." ifadesini kullandı.

Juncker, anket sonuçlarına saygı duyulması gerektiğinin altını çizerek, "İnsanlar bunu istiyor, biz de yapacağız."  değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin ilk olarak  AB Komisyonu\'nda bu yönde görüş bildireceğini ifade eden Juncker, konunun karara bağlanacağını belirtti.

Juncker, AB Komisyonu\'ndan sonra üye ülkelerin ve Avrupa Parlamentosunun karar alması gerektiğini dile getirdi.

YAZ SAATİ UYGULAMASI

AB\'nin 28 üye ülkesinde 1981\'de yapılan bir düzenlemeyle her yılın mart ayının son pazar günü saatler bir saat ileri alınırken, ekim ayının son pazar günü de bir saat geriye alınıyor. AB Komisyonu\'nun, yaz saati uygulaması hakkında görüş almak için 4 Temmuz-16 Ağustos tarihlerinde yaptığı ankete 4,6 milyon kişi katılmıştı.

(AA/FG)

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