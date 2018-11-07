banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
211.860
DOLAR
5.3389
STERLİN
7.0231
EURO
6.1326
Kaymakamlık ve Orman Dairesini göreve...
kaymakamlık ve orman dairesini görev
Sağlı tutuksuz yargılanacak
SAĞLI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Marketten 87 TL'lik ürün çaldı
MARKETTEN 87 TL’LİK ÜRÜN ÇALDI
Marketten hırsızlık
MARKETTEN HIRSIZLIK
banner282
Flaş Haber
Sağlı tutuksuz yargılanacak
Kapat

Ab\'de Perakende Satışlar Düştü

AB\'DE PERAKENDE SATIŞLAR, EYLÜLDE BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,1 AZALDI

Ab\'de Perakende Satışlar Düştü

AB\'DE PERAKENDE SATIŞLAR, EYLÜLDE BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,1 AZALDI

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:35
Ab\'de Perakende Satışlar Düştü
AB\'DE PERAKENDE SATIŞLAR, EYLÜLDE BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,1 AZALDI
Brüksel, 7 Kasım 18 : Avrupa Birliği\'nde (AB) perakende satışlar, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,1 düşüş gösterdi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi\'nin eylül ayı perakende satış verilerini yayımladı.
Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi\'nde perakende satışlar, eylülde ağustos ayına kıyasla değişmezken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı.
AB\'de ise perakende satışlar, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalırken, 2017\'nin aynı dönemine göre yüzde 1,5 yükseliş kaydetti.
AB ülkeleri arasında eylülde bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en yüksek artış yüzde 2,9 ile İrlanda, yüzde 1,5 ile Letonya ve yüzde 1,4 ile Estonya\'da gerçekleşti. Söz konusu dönemde en fazla düşüş ise yüzde 1,7 ile Portekiz, yüzde 1 ile Avusturya ve yüzde 0,8 ile Belçika ve İngiltere\'de ölçüldü.
(AA/ÖZ/ÖK)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İspanya'daki Bomba Alarmının Sebebi Kemer Tokası
İspanya'daki Bomba Alarmının Sebebi Kemer Tokası
Belçika'da
Belçika'da "postacı" Grevi Başladı
Ryanair
Ryanair "yerde Uyuyan" Kabin Görevlilerini İşten Çıkardı
Abd'de Ara Seçimlerden
Abd'de Ara Seçimlerden "bölünmüş Kongre" Çıktı
Abd Kongresi Ara Seçimlerine Kadınlar Damgasını Vurdu
Abd Kongresi Ara Seçimlerine Kadınlar Damgasını Vurdu
Trump: “Muazzam bir başarı. hepinize teşekkür ederim“
Trump: “Muazzam bir başarı. hepinize teşekkür ederim“
İtalya'daki sel ve heyelanda ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
İtalya'daki sel ve heyelanda ölenlerin sayısı 30'a yükseldi
“yunanistan'da Rahipler Devlet Memurluğundan Çıkarılacak
“yunanistan'da Rahipler Devlet Memurluğundan Çıkarılacak"
Fransa'da Sınır Dışı İşlemi Yüzde 20 Arttı
Fransa'da Sınır Dışı İşlemi Yüzde 20 Arttı
İsrail Askerleri Filistinli Milletvekilini Gözaltına Aldı
İsrail Askerleri Filistinli Milletvekilini Gözaltına Aldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim