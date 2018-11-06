banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
212.992
DOLAR
5.3960
STERLİN
7.0639
EURO
6.1569
Uyuşturucuya hapis cezası
UYUŞTURUCUYA HAPİS CESAZI
Keser'e 5 yıl hapis cezası
KESER'E 5 YIL HAPİS CEZASI
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Devlet Bahçeli’den Kıbrıs açıklaması
Devlet Bahçeli’den Kıbrıs açıklaması
banner282
Flaş Haber
Keser'e 5 yıl hapis cezası
Kapat

Ab\'de Dirençli Bakteriler Her Yıl 33 Bin Kişiyi Öldürüyor

DİRENÇLİ BAKTERİLERDEN KAYNAKLI ENFEKSİYONLARIN DÖRTTE ÜÇÜNÜN HASTANE VE SAĞLIK MERKEZLERİNDE BULAŞTIĞI ORTAYA ÇIKTIBrüksel, 6 Kasım 18 : Avrupa Birliği\'nde (AB) antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin her yıl 33 bin kişinin ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC), antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin neden olduğu 5 hastalık üzerinde yaptığı araştırmayı yayımladı. Araştırma sonucu AB ülkelerinde her yıl 33 bin kişinin...

Ab\'de Dirençli Bakteriler Her Yıl 33 Bin Kişiyi Öldürüyor

DİRENÇLİ BAKTERİLERDEN KAYNAKLI ENFEKSİYONLARIN DÖRTTE ÜÇÜNÜN HASTANE VE SAĞLIK MERKEZLERİNDE BULAŞTIĞI ORTAYA ÇIKTIBrüksel, 6 Kasım 18 : Avrupa Birliği\'nde (AB) antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin her yıl 33 bin kişinin ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC), antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin neden olduğu 5 hastalık üzerinde yaptığı araştırmayı yayımladı. Araştırma sonucu AB ülkelerinde her yıl 33 bin kişinin...

06 Kasım 2018 Salı 15:15
Ab\'de Dirençli Bakteriler Her Yıl 33 Bin Kişiyi Öldürüyor

DİRENÇLİ BAKTERİLERDEN KAYNAKLI ENFEKSİYONLARIN DÖRTTE ÜÇÜNÜN HASTANE VE SAĞLIK MERKEZLERİNDE BULAŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Brüksel, 6 Kasım 18 : Avrupa Birliği\'nde (AB) antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin her yıl 33 bin kişinin ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.
Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC), antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin neden olduğu 5 hastalık üzerinde yaptığı araştırmayı yayımladı.
Araştırma sonucu AB ülkelerinde her yıl 33 bin kişinin antibiyotiklere dirençli bakterilerden yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Bu durumun kamu sağlığına yükünün grip, verem ve AIDS/HIV hastalıklarının tümünün bileşimi kadar etki yaptığı kaydedilen araştırmada, üye ülkeler arasında antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerden kaynaklanan ölüm oranlarının büyük farklılık gösterdiği belirtildi. AB içinde bu bakterilerden en fazla etkilenen ülkelerin Yunanistan ve İtalya olduğu kaydedildi.
Araştırmada, bu tür bakterilere karşı AB genelinde bir adım atılması ve ülkelerin özel ihtiyaçlarına uygun kontrol ve önleme mekanizmalarının kurulması gerektiği ortaya kondu.
ENFEKSİYONLAR HASTANE VE SAĞLIK MERKEZİNDE KAPILIYOR
Antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerden kaynaklı enfeksiyonların dörtte üçünün hastane ve sağlık merkezlerinde bulaştığı bildirilen araştırmada, çocuk ve yaşlıların en fazla risk altındaki gruplar olduğuna dikkat çekildi.
"Antibiyotiklere karşı dirençli bakteriler modern sağlık sistemini tehdit ediyor." uyarısında bulunulan araştırmada, bu bakterilerden kaynaklanan ölümlerin 2007\'de 25 bin iken 2015\'de 33 bine kadar yükseldiğinin altı çizildi.
(AA/ÖZ/ŞEB)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd'den Pkk Elebaşları Hakkında Bilgi Verene Ödül
Abd'den Pkk Elebaşları Hakkında Bilgi Verene Ödül
İsrailli Askeri Pilotun Cesedi 56 Yıl Sonra Bulundu
İsrailli Askeri Pilotun Cesedi 56 Yıl Sonra Bulundu
Mısır Ve Fransa Ortak Deniz Tatbikatı Gerçekleştirdi
Mısır Ve Fransa Ortak Deniz Tatbikatı Gerçekleştirdi
Gana'da Altın Madeninde Göçük: 6 Ölü
Gana'da Altın Madeninde Göçük: 6 Ölü
Ab Ülkeleri
Ab Ülkeleri "dijital Vergide" Anlaşamadı
Tunus'ta Olağanüstü Hal Uzatıldı
Tunus'ta Olağanüstü Hal Uzatıldı
İspanya Açıklarında 17 Göçmen Öldü
İspanya Açıklarında 17 Göçmen Öldü
Afganistan'da Taliban Saldırısı: 30 Ölü
Afganistan'da Taliban Saldırısı: 30 Ölü
İran Merkez Bankası'ndan
İran Merkez Bankası'ndan "yaptırımlara Karşı Hazırlıklıyız" Açıklaması
Abd'nin İran'a Yönelik Yaptırımları
Abd'nin İran'a Yönelik Yaptırımları "gayrimeşru"

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim