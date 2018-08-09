Ab\'da Bebeklerin Yüzde 43\'ü Evlilik Dışı İlişkilerden Doğuyor

Brüksel, 9 Ağustos 18 (.): Avrupa Birliği\'nde (AB) 2016 yılında bebeklerin yüzde 43\'ünün evlilik dışı ilişkilerden dünyaya geldiği açıklandı.

AB İstatistik Ofisinin (Eurostat) son yayımladığı veriler, evlilik dışı doğan bebek sayısında 2000 yılına göre yüzde 15 civarında artış olduğunu ortaya koydu.

Evlilik dışı ilişkilerden doğan bebekler oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında Fransa (yüzde 60), Bulgaristan (yüzde 59), Slovenya (yüzde 59), Estonya (yüzde 56), İsveç (yüzde 55), Danimarka (yüzde 54), Portekiz (yüzde 53) ve Hollanda (yüzde 50) öne çıktı. AB ortalamasının üstüne çıkan bu ülkelerde evlilik dışı ilişkilerden doğan bebek sayısı evlilik içi doğan bebek sayısını aştı.

Diğer yandan evlilik dışı ilişkilerden bebeğin en az doğduğu ülkeler Yunanistan, Hırvatistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olarak sıralandı. Bu ülkelerdeki bebeklerin yüzde 80\'i evlilik dahilinde dünyaya geldi.

(AA/FEZ)