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"ab, Azak Denizi\'nde Artan Gerginlikten Ciddi Endişe Duyuyor"

AB DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKASI YÜKSEK TEMSİLCİSİ FEDERİCA MOGHERİNİ:

"ab, Azak Denizi\'nde Artan Gerginlikten Ciddi Endişe Duyuyor"

AB DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKASI YÜKSEK TEMSİLCİSİ FEDERİCA MOGHERİNİ:

29 Kasım 2018 Perşembe 07:28

AB DIŞ İLİŞKİLER VE GÜVENLİK POLİTİKASI YÜKSEK TEMSİLCİSİ FEDERİCA MOGHERİNİ:
"AB, AZAK DENİZİ\'NİN KERÇ BOĞAZI BÖLGESİNDEKİ TEHLİKELİ GERGİNLİK ARTIŞINDAN ÇOK CİDDİ ENDİŞE DUYUYOR"

Brüksel, 29 Kasım 18 (.): Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB\'nin Azak Denizi\'nin Kerç Boğazı bölgesinde gerginliğin artmasından ciddi endişe duyduğunu açıkladı.
Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Mogherini, "AB, Azak Denizi\'nin Kerç Boğazı bölgesindeki tehlikeli gerginlik artışından çok ciddi endişe duyuyor." vurgusunu yaptı.
Rusya\'nın bölgede askerileşme faaliyetlerini artırdığı bir dönemde "şiddete başvurmasının korkutucu" olduğunun altını çizen Mogherini, güç kullanımının kabul edilemez olduğunu ifade etti.
AB\'nin Rusya\'nın Kerç Boğazı\'nda engelsiz ve özgür geçişi sağlaması gerektiğini kaydeden Mogherini, gerginliğin azaltılması için itidal çağrısında bulundu.
Mogherini, Rusya\'nın koşulsuz bir şekilde ve "acilen" alıkoyduğu Ukraynalı gemi ve mürettebatları serbest bırakması gerektiğini belirtti.
Rusya\'nın Kırım\'ı yasadışı ihlalinin uluslararası güvenlik sorunu teşkil etmeye devam ettiğini kaydeden Mogherini, Rusya\'nın Kerç Köprüsü inşasının da Ukrayna\'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğine dikkati çekti.
Mogherini, AB\'nin uluslararası ortaklarla iletişim halinde durumu yakından takip etmeye devam edeceğini belirterek, birliğin Ukrayna\'nın bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğüne güçlü desteğinin sürdüğüne vurgu yaptı.
(AA/TUĞ/ÖK)
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