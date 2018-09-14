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AB'ye Düzensiz Göç Azaldı

FRONTEX, KITAYA GİRİŞ YAPAN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISININ YÜZDE 40 AZALDIĞINI AÇIKLADI

AB'ye Düzensiz Göç Azaldı

FRONTEX, KITAYA GİRİŞ YAPAN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISININ YÜZDE 40 AZALDIĞINI AÇIKLADI

14 Eylül 2018 Cuma 13:12
AB'ye Düzensiz Göç Azaldı

FRONTEX, KITAYA GİRİŞ YAPAN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISININ YÜZDE 40 AZALDIĞINI AÇIKLADI

Avrupa Birliği (AB) sınır koruma ajansı FRONTEX, 2018'in ilk altı ayında kıtaya düzensiz göçün bir önceki yıla göre yüzde 40 azaldığını duyurdu.


Yazılı bir açıklama yaparak 2018'in ilk altı ayına ilişkin düzensiz göç ile ilgili verileri paylaşan FRONTEX, bir önceki yılın aynı dönemine göre AB'ye giren düzensiz göçmen sayısının yüzde 40 azaldığını bildirdi.


Göçmen baskısının Batı Akdeniz rotasına kaydığı, bu rotadan giriş yapan düzensiz göçmen oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre iki katına çıktığı ifade edildi.


Öte yandan, merkez Akdeniz rotasından gelen düzensiz göçmen sayısında ise yaklaşık yüzde 80 azalma olduğu kaydedildi.


İSPANYA'YA İKİ KAT ARTTI
İspanya'ya ulaşan düzensiz göçmen sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre iki katına çıktı.


İtalya'nın göçmen karşıtı yeni hükümetinin Libya'dan gelen göçmenleri kabul etmemesinin düzensiz göçmen sayısındaki düşüşte ve göçmenlerin İspanya'ya yönelmesinde etkili olduğu düşünülüyor.

Son Güncelleme: 14.09.2018 16:18
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