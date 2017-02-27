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27 Şubat 2017 Pazartesi 19:04

AB "Vize Serbestisine Freni" Onayladı

AB 'Vize Serbestisine Freni' Onayladı
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FREN MEKANİZMASI, GERİ KABULE İLİŞKİN İŞ BİRLİĞİNDE AZALMA VE AB ÜYESİ ÜLKELERE YÖNELİK GÜVENLİK RİSKLERİNDE BELİRGİN ARTIŞ DURUMUNDA DEVREYE SOKULACAK

VİZE MUAFİYETİ ÖNCE 9 AY, ŞARTLARIN DEVAM ETMESİ DURUMUNDA 18 AY ASKIYA ALINABİLECEK

SON AŞAMADA, AB KOMİSYONU VİZE SERBESTİSİNİN TAMAMEN İPTAL EDİLMESİ TEKLİFİNDE BULUNABİLECEK

Avrupa Birliği (AB), gerekli gördüğünde vize serbestisi uygulamalarının askıya askıya alınmasını hatta iptal edilmesini içeren düzenlemeyi onayladı.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, mevcut tüm vize serbestisi anlaşmalarına uygulanabilecek fren mekanizması düzenlemesi kabul edildi.

Fren mekanizması, geri kabule ilişkin iş birliğinde azalma ile geri kabul başvuruların reddinde ve AB üyesi ülkelere yönelik güvenlik risklerinde belirgin artış durumunda devreye sokulacak.

Askıya almaya ilişkin süreç, bir üye ülke veya AB Komisyonu tarafından başlatılabilecek. Üye devletlerin basit çoğunluğunun kararıyla AB Komisyonu, ilgili üçüncü ülkenin belirli kategorilerindeki vatandaşlarına yönelik vize muafiyetini 9 ay boyunca askıya alabilecek.

Bu süre zarfında Komisyon, söz konusu sorunların giderilmesi için ilgili üçüncü ülkeyle temas kuracak. Hazırlanacak raporlarda sorunların devam ettiği kanaati oluşursa Komisyon, vize muafiyet hakkını bu kez 18 ay askıya alacak. Eğer bu süre zarfında ilerleme kaydedilmezse AB Komisyonu ilgili ülkeyle vize anlaşmasını tamamen iptal eden bir teklifte bulunabilecek.

Bundan sonraki süreçte, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosunun (AP) kabul edilen düzenlemeyi imzalaması gerekiyor. İmzalanan metin, AB'nin resmi gazetesinde yayınlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecek.

Düzenlemeye ilişkin ilk teklif, 11 Aralık 2013'te gündeme gelmişti.

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