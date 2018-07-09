AB ve Japonya Arasındaki Ekonomik ve Stratejik Ortaklığı Sel Felaketine Takıldı

Avrupa Birliği (AB) ve Japonya arasında ekonomik ve stratejik ortaklık anlaşmalarının imzalanacağı zirve, sel felaketi nedeniyle ertelendi.



AB Konsey Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından, Japonya'da yaşanan sel felaketi nedeniyle 11 Temmuz tarihinde Brüksel'de yapılması planlanan AB-Japonya zirvesinin ertelendiğini açıkladı.



Zirvenin gelecek hafta Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılabileceğini belirten Tusk, Japon halkına başsağlığı diledi.



Japonya Başbakanı ŞinzoAbe, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-ClaudeJuncker, Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamak üzere Brüksel'de AB-Japonya Zirvesi düzenlemeyi planlıyordu.



Japonya'nın bazı bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.



TİCARET ANLAŞMASI



AB şirketlerinin, Japonya'ya ihracatta her yıl ödedikleri gümrük vergilerinin büyük bölümü ortadan kaldıracak ticaret anlaşmasıyla, tarım, finansal hizmetler, elektronik ticaret, iletişim ve ulaştırma alanlarındaki şirketlerin karşılıklı olarak pazarlara erişiminin genişlemesi öngörülüyor.



Japonya'daki kamu ihalelerine AB şirketlerinin katılması sağlanan anlaşmayla hassas olarak tabir edilen otomotiv sektöründe piyasaların kademeli bir süreç içerisinde açılması planlanıyor.

