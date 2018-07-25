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AB Ve ABD, Ticari Konuları Görüşecek...

Brüksel'deki düşünce kuruluşu German Marshall Fund'ın (GMF) Kıdemli Uzmanı RosaBalfour, AB Komisyonu Başkanı Jean-ClaudeJuncker ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Washington'da yapacağı görüşmeye ilişkin,

AB Ve ABD, Ticari Konuları Görüşecek...

Brüksel'deki düşünce kuruluşu German Marshall Fund'ın (GMF) Kıdemli Uzmanı RosaBalfour, AB Komisyonu Başkanı Jean-ClaudeJuncker ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Washington'da yapacağı görüşmeye ilişkin,

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:46
AB Ve ABD, Ticari Konuları Görüşecek...

Brüksel, 25 Temmuz 18 : Brüksel'deki düşünce kuruluşu German Marshall Fund'ın (GMF) Kıdemli Uzmanı RosaBalfour, AB Komisyonu Başkanı Jean-ClaudeJuncker ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Washington'da yapacağı görüşmeye ilişkin, "ABD ile yapılacak görüşmelerde AB tarafının elde edebileceği en iyi sonuç, zaman kazanmak ve olası gümrük vergilerini ertelemek olur. Avrupalıların umudu da bu yönde." dedi.

RosaBalfour, AB Komisyonu Başkanı Juncker'ın, Washington'da Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB tarafının, Washington'a ticari konularda yaşanan uzlaşmazlıkları giderme "umudu taşımadığını" belirterek, görüşmelerde AB'nin, kurallar temelinde küresel ticaretin korunması gerektiği düşüncesini ABD'ye ileteceğini bildirdi. 

Balfour, AB'nin ABD tarafıyla müzakere ve görüşmeleri devam ettirmek istediğini ifade ederek, "AB, kurallara dayalı küresel ticaret sistemini korumak amacıyla bu ziyareti gerçekleştiriyor. Ancak pratikte ne sağlanabileceği konusunda büyük umut duyulmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın ithal otomobillere ilave gümrük vergileri uygulama tehdidi hakkında Balfour, "Bu gümrük vergilerini ABD'nin otomotiv sektörü bile talep etmiyor. Bu tehditler, ABD'nin iç tüketimi ve özellikle Trump'ın seçmen kitlesiyle ilgili. Bu tehditlerin ticari olarak mantıklı bir temeli ve inandırıcı bir argümanı yok." diye konuştu.

Balfour, bugünkü görüşmeye ilişkin, "ABD ile yapılacak görüşmelerde AB tarafının elde edebileceği en iyi sonuç, zaman kazanmak ve olası gümrük vergilerini ertelemek olur. Avrupalıların umudu da bu yönde." ifadelerini kullandı.

Trump'ın ticari konularda AB ile yaşadığı gerginliğin temelinde Almanya'nın ticaret fazlası olduğunu belirten Balfour, AB'nin, zaman kazanılması halinde Trump'ın uluslararası gündemde dikkatinin başka alanlara kayabileceğini düşündüğünü kaydetti.

 


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Son Güncelleme: 25.07.2018 12:54
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