AB Vatandaşlarının AP'ye Güveni Azaldı!



Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşlarının Avrupa Parlamentosu'na (AP) güveni yüzde 45'e geriledi

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine göre, birlik üyesi ülkelerin vatandaşlarının, AP'ye olan güveni 2000 yılından bu yana yüzde 8 azaldı.



Buna göre, 2000 yılında yüzde 53 olan AP'ye güven 2017'de yüzde 45'e düştü.Son dönemde yaşadığı ekonomik krizle Avrupa gündeminden düşmeyen Yunanistan'da vatandaşların AP'ye güveni yüzde 30 seviyesine indi. İtalya'da 2000 yılında yüzde 71 olan AP'ye güven, 2017'de yüzde 42'ye geriledi.AP'ye güven oranı Fransa'da yüzde 39, İspanya'da yüzde 41, Almanya'da ise yüzde 54 olarak belirlendi.